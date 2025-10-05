Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?

İtalyan gazetesi "Sole"nin haberine göre, ABD yönetimi, İtalya'dan makarnaya uyguladığı yüzde 15'lik gümrük vergisine, ABD Ticaret Bakanlığı'nın daha önce soruşturma konusu yaptığı "La Molisana" ve "Garofalo" adlı İtalyan üreticilere yönelik damping iddialarını gerekçe göstererek yüzde 91,74 daha eklemeyi planlıyor.

Bu tür soruşturmalar, ABD'li yetkililer tarafından, yerli makarna üreticilerinin talebi üzerine hemen hemen her yıl gerçekleştiriliyor; ancak ek tarifelerin bugüne kadar yüzde ikiyi aştığı nadiren görüldü. Ancak bu kez 1 Temmuz 2023-30 Haziran 2024 dönemi için ortalama yüzde 92'ye yakın damping marjı belirlendi.

ABD Ticaret Bakanlığı raporunda La Molisana ve Garofalo'nun yanı sıra Agritalia, Barilla ve diğer bazı İtalyan şirketleri de listeleniyor.

İtalyan gazetesinin açıklamasına göre, yeni tarifeler, Barilla gibi ABD'de üretimi olanların bir kısmı hariç hepsine uygulanacak.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, davayı takip ettiğini belirtirken, İtalya Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida, ABD'nin kararının "hiçbir gerekçesi olmayan aşırı korumacı bir önlem" olduğunu söyledi.

İtalyan gıda sektörü yılda 4 milyon tondan fazla makarna üretiyor ve bunun yüzde 60'ını ihraç ediyor. Sadece ABD pazarının yıllık değeri yaklaşık 700 milyon dolar, sektörün toplam yıllık geliri ise 8,7 milyar avro.

İtalyan Gıda Üreticileri Birliği, açıklanan gümrük vergilerini "İtalyan kimliğini simgeleyen bir ürüne hakaret" olarak nitelendirerek, bunun teknik değil siyasi bir karar olduğunu değerlendirdi.

Birlik, "ABD Ticaret Bakanlığının bu kararı şimdiye kadar alınmış en katı karardır ve bizi derinden etkilemiş ve hayal kırıklığına uğratmıştır" dedi.

İtalyan tarım örgütü Coldiretti, yüzde 107'lik bir gümrük vergisinin "Amerikalı tüketiciler için bir tabak makarna fiyatının iki katına çıkacağını ve sahte İtalyan ürünlerine kapı açacağını" söyledi.

Örgüt, İtalyan hükümetine ve Avrupa Birliği'ne, "Akdeniz diyetinin sembolü olan bir ürünü" korumak ve tüm İtalyan tarım-gıda sektörünün kalitesini, işlerini ve itibarını korumak için acil önlemler almaları çağrısında bulundu.

"ABD 'Made in Italy'ye saldırırken, Başbakan (Giorgio) Meloni hükümeti sessiz kalıyor. Şirketlerimizi korumak için somut önlemler nerede? Acil fonlara, destek mekanizmalarına ve bir ticaret stratejisine ihtiyaç var. Aksi takdirde bedelini İtalyan işçiler ve aileleri ödeyecek," dedi İtalyan muhalif siyasetçi Silvia Fregolent.