Trump'ın gümrük tehdidiyle teknoloji devleri 770 milyar $ kaybetti

Trump'ın gümrük tehdidiyle teknoloji devleri 770 milyar $ kaybetti
Yayınlanma:
Trump'ın Çin'e uyguladığı gümrük vergileri, büyük teknoloji şirketlerini büyük kayıplara uğrattı. Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili her açıklaması borsada sarsıntıya neden oluyor. Cuma günü Nasdaq ve S&P 500 endeksleri için Nisan 2025'ten bu yana en kötü gün yaşandı.

Teknoloji borsası, Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen ABD ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini %100'e çıkarma tehdidine anında tepki gösterdi. Bilişim devleri, hisse senetlerindeki düşüşle büyük kayıplar yaşadı.

CNBC'nin haberine göre, Donald Trump'ın Çin ithalatına yönelik gümrük vergilerini artıracağını ve kritik yazılımların ihracatına yönelik kontrolleri sıkılaştıracağını açıklamasının ardından, 10 Ekim 2025 Cuma günü büyük teknoloji şirketleri piyasa değerinde 770 milyar dolar kayıp yaşadı.

Amazon, Nvidia ve Tesla hisseleri ana seansta yaklaşık yüzde 5 düştü ve Trump'ın sosyal medya paylaşımının ardından öğleden sonraki seansta da düşüşünü sürdürerek Nasdaq'ı yüzde 3,6, S&P 500'ü ise yüzde 2,7 oranında düşürdü.

trump-donald.webp

Bu, her iki endeks için de Trump'ın ABD'li ticaret ortaklarına "karşılıklı" tarifeler uygulama niyetini açıkladığı Nisan 2025'ten bu yana en kötü gün.

KARA GÜN

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra Trump, ABD'nin Çin'den gelen mallara %100 gümrük vergisi uygulayacağını ve 1 Kasım'dan itibaren "kritik yazılım" ihracatına kısıtlamalar getireceğini duyurdu. Buna karşılık Amazon, Nvidia ve Tesla'nın hisseleri uzun vadeli işlemlerde %2 daha düştü.

Bu sert düşüş, yapay zeka altyapısının geliştirilmesine ayrılan yüz milyarlarca doların da etkisiyle teknoloji sektöründeki olumlu yükselişi sekteye uğrattı.

borsa-ksyip.webp

Yapay zeka modellerini eğitmek için grafik işlemci birimleri (GPU) üreten Nvidia, Eylül ayı sonunda 4,5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan dünyanın ilk şirketi olmuştu ancak Cuma gününe gelindiğinde değeri yaklaşık 229 milyar dolar düşmüştü.

Bu arada, Microsoft da dahil olmak üzere bulut sağlayıcıları aracılığıyla Nvidia GPU'larını kullanan OpenAI, son zamanlarda ürünlerine olan talebin arttığını gördü, Eylül ayında video oluşturma uygulaması Sora 2'yi piyasaya sürdü ve bu hafta ChatGPT asistanının haftalık 800 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu gururla duyurdu.

Ancak bulut veri merkezleri için ekipman satın alması gereken Microsoft'un piyasa değeri cuma günü 85 milyar dolar düştü.

Büyük hisse senedi satışları, Amazon'un yıllık kazançlarını tamamen yok etti. Şirketin hisseleri, yıl başından bu yana %2 değer kaybetti: Bulut veri merkezleri aracılığıyla grafik işlemcileri sağlama konusunda Microsoft ile rekabet eden çevrimiçi perakendecinin piyasa değeri, Perşembe'den Cuma'ya kadar geçen tek bir günde 121 milyar dolar düştü.

Tesla'nın piyasa değeri 71 milyar dolar düştü, Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri %2 düştü ve Meta'nın menkul kıymetleri yaklaşık %4 değer kaybetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Ekonomi
AB altı ülkede daha yapay zeka fabrikaları kuracak: İşte isimleri
AB altı ülkede daha yapay zeka fabrikaları kuracak: İşte isimleri
Sahte faturaya yapay zeka darbesi: 578 milyar liralık işlem Maliye'nin radarında
Sahte faturaya yapay zeka darbesi: 578 milyar liralık işlem Maliye'nin radarında