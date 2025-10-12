Trump'ın gümrük tehdidiyle teknoloji devleri 770 milyar $ kaybetti

Teknoloji borsası, Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen ABD ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini %100'e çıkarma tehdidine anında tepki gösterdi. Bilişim devleri, hisse senetlerindeki düşüşle büyük kayıplar yaşadı.

CNBC'nin haberine göre, Donald Trump'ın Çin ithalatına yönelik gümrük vergilerini artıracağını ve kritik yazılımların ihracatına yönelik kontrolleri sıkılaştıracağını açıklamasının ardından, 10 Ekim 2025 Cuma günü büyük teknoloji şirketleri piyasa değerinde 770 milyar dolar kayıp yaşadı.

Amazon, Nvidia ve Tesla hisseleri ana seansta yaklaşık yüzde 5 düştü ve Trump'ın sosyal medya paylaşımının ardından öğleden sonraki seansta da düşüşünü sürdürerek Nasdaq'ı yüzde 3,6, S&P 500'ü ise yüzde 2,7 oranında düşürdü.

Bu, her iki endeks için de Trump'ın ABD'li ticaret ortaklarına "karşılıklı" tarifeler uygulama niyetini açıkladığı Nisan 2025'ten bu yana en kötü gün.

KARA GÜN

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra Trump, ABD'nin Çin'den gelen mallara %100 gümrük vergisi uygulayacağını ve 1 Kasım'dan itibaren "kritik yazılım" ihracatına kısıtlamalar getireceğini duyurdu. Buna karşılık Amazon, Nvidia ve Tesla'nın hisseleri uzun vadeli işlemlerde %2 daha düştü.

Bu sert düşüş, yapay zeka altyapısının geliştirilmesine ayrılan yüz milyarlarca doların da etkisiyle teknoloji sektöründeki olumlu yükselişi sekteye uğrattı.

Yapay zeka modellerini eğitmek için grafik işlemci birimleri (GPU) üreten Nvidia, Eylül ayı sonunda 4,5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan dünyanın ilk şirketi olmuştu ancak Cuma gününe gelindiğinde değeri yaklaşık 229 milyar dolar düşmüştü.

Bu arada, Microsoft da dahil olmak üzere bulut sağlayıcıları aracılığıyla Nvidia GPU'larını kullanan OpenAI, son zamanlarda ürünlerine olan talebin arttığını gördü, Eylül ayında video oluşturma uygulaması Sora 2'yi piyasaya sürdü ve bu hafta ChatGPT asistanının haftalık 800 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu gururla duyurdu.

Ancak bulut veri merkezleri için ekipman satın alması gereken Microsoft'un piyasa değeri cuma günü 85 milyar dolar düştü.

Büyük hisse senedi satışları, Amazon'un yıllık kazançlarını tamamen yok etti. Şirketin hisseleri, yıl başından bu yana %2 değer kaybetti: Bulut veri merkezleri aracılığıyla grafik işlemcileri sağlama konusunda Microsoft ile rekabet eden çevrimiçi perakendecinin piyasa değeri, Perşembe'den Cuma'ya kadar geçen tek bir günde 121 milyar dolar düştü.

Tesla'nın piyasa değeri 71 milyar dolar düştü, Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri %2 düştü ve Meta'nın menkul kıymetleri yaklaşık %4 değer kaybetti.