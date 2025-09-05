Trump teknolojinin patronlarıyla görüştü ama bir kişi hariç!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da teknoloji dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Ancak davette yakın zamana kadar Trump'ın kabinesinde yer alarak Hükümet Verimliliği Departmanı'nı (DOGE) yöneten ABD'li milyarder Elon Musk yer almadı.

BEYAZ SARAY’DA TEKNOLOJİ ZİRVESİ

Trump, ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarının üst düzey yöneticilerini Beyaz Saray’da düzenlenen özel bir akşam yemeğinde konuk etti. Yapay zeka ve ileri teknoloji yatırımlarının masaya yatırıldığı davet, sektör açısından büyük önem taşıdı.

MUSK'IN YOKLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın, Trump’a olan yakınlığı ve seçim dönemindeki desteği ile hafızalarda. Ancak ek gümrük vergileri ile araları iyice açıldıktan sonra Musk, Trump'ın kabinesinden ayrılmıştı. Musk'ın yemeğe katılmaması soru işaretlerine neden oldu. Elon Musk, katılımcı listesinde de yer almadı.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI ÖN PLANDA

Yemekte konuşan Başkan Trump, yapay zeka teknolojilerine yapılan yatırımları överek ABD’nin bu alanda Çin’in önünde olduğunu vurguladı. Trump, “Amerika, yapay zekada liderliğini sürdürüyor ve bu bizim için stratejik bir avantajdır” ifadelerini kullandı.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI

Yemekte söz alan bazı şirket CEO’ları ise Trump’a desteklerini dile getirerek, teknolojiye sağladığı katkılar için teşekkür etti. Aynı zamanda, firmalarının yapay zeka alanında gerçekleştirdiği yeni projeler ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verdiler.

BASINA KAPALIYDI, SON ANDA AÇILDI

Başlangıçta basına kapalı olacağı açıklanan toplantı, yemek başlamadan kısa süre önce medyaya açıldı. Böylece kameralar, Trump ile teknoloji dünyasının liderlerini aynı karede görüntüleme fırsatı buldu.