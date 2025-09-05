Trump teknolojinin patronlarıyla görüştü ama bir kişi hariç!

Trump teknolojinin patronlarıyla görüştü ama bir kişi hariç!
Yayınlanma:
Trump teknoloji sektörünün önde gelen isimleri ile görüştü. Ancak görüşmede eski destekçisi ve danışmanı dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk'ın katılmaması dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da teknoloji dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Ancak davette yakın zamana kadar Trump'ın kabinesinde yer alarak Hükümet Verimliliği Departmanı'nı (DOGE) yöneten ABD'li milyarder Elon Musk yer almadı.

BEYAZ SARAY’DA TEKNOLOJİ ZİRVESİ

Trump, ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarının üst düzey yöneticilerini Beyaz Saray’da düzenlenen özel bir akşam yemeğinde konuk etti. Yapay zeka ve ileri teknoloji yatırımlarının masaya yatırıldığı davet, sektör açısından büyük önem taşıdı.

MUSK'IN YOKLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın, Trump’a olan yakınlığı ve seçim dönemindeki desteği ile hafızalarda. Ancak ek gümrük vergileri ile araları iyice açıldıktan sonra Musk, Trump'ın kabinesinden ayrılmıştı. Musk'ın yemeğe katılmaması soru işaretlerine neden oldu. Elon Musk, katılımcı listesinde de yer almadı.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI ÖN PLANDA

Yemekte konuşan Başkan Trump, yapay zeka teknolojilerine yapılan yatırımları överek ABD’nin bu alanda Çin’in önünde olduğunu vurguladı. Trump, “Amerika, yapay zekada liderliğini sürdürüyor ve bu bizim için stratejik bir avantajdır” ifadelerini kullandı.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI

Yemekte söz alan bazı şirket CEO’ları ise Trump’a desteklerini dile getirerek, teknolojiye sağladığı katkılar için teşekkür etti. Aynı zamanda, firmalarının yapay zeka alanında gerçekleştirdiği yeni projeler ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verdiler.

BASINA KAPALIYDI, SON ANDA AÇILDI

Başlangıçta basına kapalı olacağı açıklanan toplantı, yemek başlamadan kısa süre önce medyaya açıldı. Böylece kameralar, Trump ile teknoloji dünyasının liderlerini aynı karede görüntüleme fırsatı buldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Ekonomi
Fatih Karahan'dan enflasyon açıklaması: Olağanüstü gelişme olmadıkça...
Fatih Karahan'dan enflasyon açıklaması: Olağanüstü gelişme olmadıkça...
Döviz kurunda günler sonra gelen yükseliş!
Döviz kurunda günler sonra gelen yükseliş!