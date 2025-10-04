Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!

İzmir’in Torbalı ilçesinde küçük yaşta tornacıda çırak olarak işe başlayan ve meslek lisesi eğitimiyle endüstri dünyasıyla tanışan Fatih Bozkurt, kurduğu 4 fabrikada maden, inşaat ve yol yapımında kullanılan devasa makineleri üretip dünyanın birçok ülkesine pazarlıyor.

MESLEK LİSESİ VE İLK ADIMLAR

Bozkurt, 12 yaşında babasının yönlendirmesiyle torna atölyesinde çırak olarak çalışmaya başladı. Torbalı Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2003 yılında staj yaptığı taş kırma ve eleme makineleri üreten bir fabrikada tornacı olarak işe başladı.

İŞ ARADI AMA BULAMADI

Askerlik görevini tamamladıktan sonra iş yerine döndüğünde fabrikanın kapandığını öğrenen Bozkurt, Torbalı’da iş aradı ancak olumlu dönüş alamadı. Bunun üzerine kendi torna atölyesini kurarak taş kırma makinelerinin bakım ve onarımına başladı.

KIRMA VE ELEME MAKİNELERİN ÜRETİMİNE YÖNELDİ

Çıraklık ve mesleki eğitim sayesinde iş hayatına güçlü bir şekilde adım atan Bozkurt, küçük çaplı taş kırma ve eleme makinelerinin üretimine yöneldi. Kazancını çeşitli tasarruf araçlarıyla değerlendirip yatırıma dönüştüren girişimci, zamanla üretim sürecini büyüterek sanayide yeni bir yol açtı.

FABRİKALAR VE İHRACAT SÜRECİ

İlk fabrikasını kuran Bozkurt, makinelerini iç piyasaya sunmaya başladı. Talep arttıkça ikinci üretim merkezini açarak yurt dışı siparişlerini almaya başladı ve ihracata yöneldi. Yatırım ve tasarrufu iş hayatına entegre eden girişimci, üçüncü ve dördüncü fabrikalarını da kurdu.

17 yılda kurduğu 4 fabrikada 350 kişiye istihdam sağlayan Bozkurt, makinelerini maden, inşaat ve yol yapımında kullanmak üzere üreterek dünya genelinde 110 ülkeye satıyor. Yurt dışında bayilik ve distribütörlükler de veriyor.

KENDİNİ GELİŞTİRME ÇABASI

Bozkurt, ilkokul ve lise yıllarında boş zamanlarını sanayide geçirerek kendini geliştirmeye çalıştığını ifade etti. Staj yaptığı fabrikanın hayatının dönüm noktası olduğunu belirten Bozkurt, şunları söyledi:

"İlk atölyemize gelen ufak siparişler, çalışma alanımızı 500 metrekareden 5 bin metrekareye çıkarmamıza vesile oldu. Şu anda 4 fabrikamız var ve bu noktaya gelmek kolay değil. Özel hayatından, eşinden, çocuklarından, her şeyinden fedakarlık yapmak gerekiyor. Gecemizi gündüzümüze katarak kimi zaman tezgah başında yattık. Hala günde 17-18 saat çalışıyorum. Bir yurt dışı siparişinin yetişmesi gerekiyordu, 4 gün boyunca tezgahın başından hiç kalkmadım ve sonunda tırnaklarımı tezgaha kaptırdım. Meslek lisesine gitmeseydim, belki sanayide sıradan bir tornacı olacaktım. Okulumun beni oraya stajyer olarak göndermesiyle başlayan serüven bu noktalara geldi."

YENİ TEKNOLOJİLER VE GELECEK PLANLARI

Bozkurt, taş kırma ve eleme makinelerinin dünya genelinde genellikle hidrolik sistemle üretildiğini, kendilerinin ise bunu elektrikli ve dizel yakıtla çalışan hibrit sisteme dönüştürdüğünü belirtti. Bu sayede makineler, yüzde 30 yakıt tasarrufu ve kullanım kolaylığı gibi avantajlar sunuyor.

İSTİHDAM PLANI

Ayrıca, Torbalı’da yeni bir fabrika inşa ettiklerini ve buradan 1.000 kişiye istihdam sağlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.