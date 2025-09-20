Yozgat’tan dünyaya ihraç ediliyor! Ayda 3 milyon bez çanta

Yozgatlı girişimci Nihal Aknur, kurduğu fabrikada ayda 3 milyon doğa dostu bez çanta üretiyor. Ürünlerin yüzde 80’i Avrupa ve Orta Doğu’ya ihraç ediliyor, fabrikada 14’ü kadın 16 kişi çalışıyor.

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki iki çocuk annesi Nihal Aknur, ayda 3 milyon adet bez çanta ürettiği fabrikasıyla Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapıyor. Aknur, üretimde doğa dostu malzemeler kullanarak hem çevreye hem ekonomiye katkı sağlıyor.

Niğde Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Aknur, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını 2019 yılında tamamladı. Bu süreçte KOBİ’lerin ihracata yönelik devlet desteklerinden nasıl yararlandığını araştıran Aknur, memleketi Çayıralan’da üretim tesisi kurmaya karar verdi.


Kovid-19 salgını sırasında maske ve karton bardak üretimiyle işe başlayan Aknur, daha sonra bez çanta üretimine yöneldi. Küçük bir atölyeyle yola çıkan Aknur, tesisini yıllık yaklaşık 40 milyon çanta kapasitesine sahip bir fabrikaya dönüştürdü.

Üretimin büyük kısmı ihraç ediliyor. Aknur, “İşletmemizde ayda 3 milyon çanta üretiyoruz. Çantaların yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Orta Doğu ve Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç gibi Avrupa ülkelerine ihracat yapmaktayız.” dedi.


Fabrikada 14’ü kadın olmak üzere toplam 16 kişi çalışıyor. Kadın istihdamına özellikle önem verdiklerini belirten Aknur, “Şu an 14 kadın personelimiz çalışmaktadır. Kadın personelle çalışmak bir ayrıcalık olmakla beraber, toplumsal bir sosyal sorumluluk içeriyor. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Doğa dostu üretim anlayışıyla bez çantaları kafeler, restoranlar ve büyük zincir marketlere gönderdiklerini belirten Aknur, ürünlerinin çevreci ve ekolojik olması nedeniyle yurt dışında yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Ham maddeyi ise yurt içinden temin ediyor.


Aknur, 2026–2027 döneminde yatırımlarını büyütmeyi planlıyor. Hedeflerinin başında teknolojik üretimle çeşitliliği artırmak ve istihdamı büyütmek geliyor. Aknur, “Planlarımız arasında bez çantanın türevlerinden sıcak-soğuk zincir dediğimiz alüminyum folyo ve laminasyon özelliğini sağlayan teknolojik makinelerle üretim kapasitemizi, yelpazemizi ve istihdam sayımızı artırmayı, katma değerli işler yapmayı, ihracat kapasitemizi yükseltmeyi hedefliyoruz.” dedi.


Fabrika çalışanlarından Yağmur Kılıçer, Çayıralan gibi küçük bir ilçede böyle bir işletmede çalışmanın kendileri için büyük bir şans olduğunu belirtti. İş sayesinde hem sosyalleştiğini hem de ev ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.

Elvan Paldır ise bir arkadaşının tavsiyesiyle başladığı işte bir yılı geride bıraktığını söyleyerek, “İşimden memnunum. Burada çalışarak aile ekonomisine katkı sağlıyoruz. Yaptığımız ürünleri dışarıda görmek bize gurur veriyor.” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

