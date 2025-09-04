TMSF el koymuştu: Icrypex'da tüm işlemler açıldı

Kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) atandığı ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ’de tüm işlemlerin yeniden başladı.

TMSF tarafından yapılan duyuruda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şirkete kayyum atandığı hatırlatıldı. Ayrıca oluşturulan yeni yönetim kurulunun, yatırımcıların haklarının korunmasını öncelikli ilke olarak benimsediği vurgulandı.

Açıklamada, “Platform içi alım-satım işlemlerine daha önce izin verilmişti, ancak güvenlik ve denetim çalışmaları nedeniyle dışarıya çıkış talepleri geçici süreyle durdurulmuştu. 3 Eylül 2025 itibarıyla tüm işlemler yeniden yapılabilir hale gelmiştir” denildi.

İKİ FARKLI ŞİRKET TESPİT EDİLDİ

TMSF’nin açıklamasında, incelemeler sonucunda ‘ICRYPEX’ adını taşıyan iki ayrı şirket bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda, TMSF yalnızca ICRYPEX Türkiye üzerinde yetkili olurken, El Salvador merkezli ICRYPEX Global kayyum tarafından yönetilmiyor. Bu nedenle ICRYPEX Türkiye’nin, ICRYPEX Global adına herhangi bir işlem yapmasının ya da aracılık etmesinin mümkün olmadığı açıklandı.

Yatırımcıların haklarının korunması ve olası mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla çalışmaların kesintisiz sürdüğü bildirildi.

ICRYPEX YATIRIMCILARI İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

TMSF’nin kayyum olarak devreye girmesiyle birlikte, ICRYPEX Türkiye kullanıcılarının alım-satım işlemleri güvence altına alındı. Ancak, güvenlik incelemeleri nedeniyle para çekme işlemlerinde geçici kısıtlamalar uygulanıyor.

Uzmanlar, TMSF gözetiminde platformun yeniden yapılandırılmasının, yatırımcıların kayıplarını en aza indireceğini belirtiyor. Ayrıca yatırımcıların, yalnızca ICRYPEX Türkiye üzerinden işlem yapmaları gerektiği, ICRYPEX Global ile karıştırmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.

NE OLMUŞTU?

ICRYPEX şirketi ve sahibi Gökalp İçer hakkında, “suçtan elde edilen gelirleri aklama” suçlaması ile soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan incelemelerde, platformun bazı suç örgütlerinin haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finans sistemine soktuğu ortaya çıkmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, İçer’in suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına aktardığı belirlendi. Bu nedenle, İçer’in banka hesapları, taşınmazları, araçları, şirket ortaklık payları ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına sulh ceza hakimliği tarafından el konulmuştu.

Ayrıca Gökalp İçer, farklı bir soruşturma kapsamında “uyuşturucu ticareti” ve “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından da tutuklanmıştı.