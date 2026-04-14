Tavuk ve yumurta üretiminde sert düşüş!

Yayınlanma:
TÜİK verilerine göre tavuk ve yumurta üretimi yıllık bazda artış gösterse de, ocak ayına göre üretimde sert bir düşüş yaşandı. Tavuk eti üretimi bir ayda %4,6, yumurta üretimi ise %4,3 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini yayımladı. Veriler, sektörün yıllık bazda büyümesini sürdürdüğünü ancak aylık bazda ekonomik türbülansın etkisiyle daralmaya başladığını ortaya koydu.

YILLIK TABLO: YUMURTADA BÜYÜK SIÇRAMA

Geçen yılın aynı ayına (Şubat 2025) göre üretim rakamları genel olarak pozitif seyretti:

Tavuk Yumurtası: %17,6 artışla 1,82 milyar adet.

Tavuk Eti Üretimi: %4,4 artışla 227 bin 793 ton.

Kesilen Tavuk Sayısı: %5,9 artışla 124 milyon adet.

İLK İKİ AYIN KARNESİ

2026'nın ilk iki ayında üretim temposu, geçen yılın ilk iki ayına göre daha yüksek bir seviyede gerçekleşti. Yumurta üretimi bu dönemde %16,3 artarken, tavuk eti üretimi %3,3 yukarıda kaldı.

AYLIK ŞOK: ŞUBAT'TA SERT DÜŞÜŞ

Yıllık artışlara rağmen, Ocak 2026 ile Şubat 2026 kıyaslandığında üretimin ivme kaybettiği görüldü.

Ürün GrubuOcak 2026Şubat 2026Aylık Değişim
Tavuk Eti (Ton)238.794227.793- %4,6
Yumurta (Adet)1,9 Milyar1,82 Milyar- %4,3

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekonomi
