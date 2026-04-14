Tavuk ve yumurta üretiminde sert düşüş!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini yayımladı. Veriler, sektörün yıllık bazda büyümesini sürdürdüğünü ancak aylık bazda ekonomik türbülansın etkisiyle daralmaya başladığını ortaya koydu.
YILLIK TABLO: YUMURTADA BÜYÜK SIÇRAMA
Geçen yılın aynı ayına (Şubat 2025) göre üretim rakamları genel olarak pozitif seyretti:
Tavuk Yumurtası: %17,6 artışla 1,82 milyar adet.
Tavuk Eti Üretimi: %4,4 artışla 227 bin 793 ton.
Kesilen Tavuk Sayısı: %5,9 artışla 124 milyon adet.
İLK İKİ AYIN KARNESİ
2026'nın ilk iki ayında üretim temposu, geçen yılın ilk iki ayına göre daha yüksek bir seviyede gerçekleşti. Yumurta üretimi bu dönemde %16,3 artarken, tavuk eti üretimi %3,3 yukarıda kaldı.
AYLIK ŞOK: ŞUBAT'TA SERT DÜŞÜŞ
Yıllık artışlara rağmen, Ocak 2026 ile Şubat 2026 kıyaslandığında üretimin ivme kaybettiği görüldü.
|Ürün Grubu
|Ocak 2026
|Şubat 2026
|Aylık Değişim
|Tavuk Eti (Ton)
|238.794
|227.793
|- %4,6
|Yumurta (Adet)
|1,9 Milyar
|1,82 Milyar
|- %4,3