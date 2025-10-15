Tatilsepeti satılıyor! Dev holding harekete geçti

Borsada son üç ayda yüzde 270’in üzerinde değer kazanan ve piyasa değeri 1,3 milyar doların üzerine çıkan Tera Yatırım Teknoloji Holding, online seyahat platformu tatilsepeti.com’u satın almak için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

KAP AÇIKLAMASI: GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Tera Yatırım Holding tarafından yapılan açıklamada, şirketin turizm ve teknoloji alanlarında büyüme ve çeşitlenme stratejisi doğrultusunda DLT Turizm ve Ticaret A.Ş. (Tatil Sepeti) paylarının devralınmasına yönelik sürecin başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz, faaliyet gösterdiği sektörlerde büyüme stratejisi ve yatırım portföyünü çeşitlendirme hedefleri doğrultusunda, turizm ve teknoloji alanında faaliyet gösteren DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin (Tatil Sepeti) paylarının devralınmasına yönelik mevcut pay sahipleriyle görüşmelere ve proje sözleşmelerinin müzakerelerine başlamıştır. Söz konusu işleme ilişkin Rekabet Kurumu başvurusu dahil yapılması gereken işlemlerin en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.”

TATİLSEPETİ GALATASARAY'LI

Türkiye’nin önde gelen çevrim içi seyahat platformlarından tatilsepeti.com, otel rezervasyonu ve tur satış hizmetleri sunuyor. Şirketin hikayesi, 1996 yılında Galatasaray Lisesi öğrencileri Kaan Karayal, Suat Gücel ve Nedim Paltura’nın düzenlediği Uludağ turlarıyla başladı. “Biz daha iyisini yaparız” düşüncesiyle yola çıkan ekip, kısa sürede turizm alanında yenilikçi bir anlayış geliştirdi.

2002 yılında kurulan DLT Turizm ve Ticaret A.Ş., Tatilsepeti markasını 2004 yılında hayata geçirdi. Platform kısa sürede Türkiye’nin en çok tercih edilen online tatil sitelerinden biri haline geldi.

2006 yılı itibarıyla internet turizm pazarında lider konuma yükselen Tatilsepeti, 2010’da hizmet yelpazesini genişleterek yurt dışı otel rezervasyonu ve uçak bileti satışı da sunmaya başladı. Aynı yıl düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri’nde “Halkın Favori Seyahat Sitesi” seçildi.