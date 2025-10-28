Tanıklık ücreti belirlendi: Yol, yemek, barınma...

Yayınlanma:
Adalet Bakanlığı, tanıklık yapan kişilere ödenecek ücret ve giderleri düzenleyen yeni “Tanık Ücret Tarifesi”ni yayımladı.

Bakanlık tarafından hazırlanan “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi”, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarifenin amacı; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında tanıklara ödenecek ücret ve giderlerin miktarını, ödeme yöntemlerini ve esaslarını belirlemek olarak açıklandı.

ÜCRETLER 130 İLA 200 TL ARASINDA

Yeni düzenlemeye göre, tanıklık yapan kişilere kaybettikleri zamanla orantılı olarak 130 ile 200 TL arasında değişen ücret ödenecek.

Tanığın duruşmaya katılmak için seyahat etmesi gerekiyorsa, yol giderleriyle birlikte tanıklık yapılan yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de devlet tarafından karşılanacak.

TANIK ÜCRETLERİ VERGİDEN MUAF

Tarifede, tanıklara ödenecek ücret ve giderlerin herhangi bir vergi, resim veya harca tabi olmayacağı da açıklandı.

ESKİ TARİFE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Yeni düzenleme ile birlikte, 23 Ekim 2024 tarihli ve 32701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan önceki “Tanık Ücret Tarifesi” yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

