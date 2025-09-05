Apple’ın Yönetim Kurulu Başkanı Arthur Levinson, geçtiğimiz ay yaptığı büyük çaplı hisse satışıyla dikkat çekti. Levinson, 28 Ağustos’ta 90 bin adet Apple hissesini satarak 20 milyon doların üzerinde gelir elde etti.

ÜRÜN TANITIMI ÖNCESİNDE SATIŞ GELDİ

Satışın, Apple’ın eylül ayında gerçekleştirmesi beklenen yeni ürün lansmanı öncesine denk gelmesi piyasa analistlerinin ilgisini çekti. Hisse satışı, yatırımcılar arasında çeşitli yorumlara neden oldu.

SATIŞ DETAYLARI SEC KAYITLARINDA

Levinson’ın hisse satışı 231,815 ile 232,36 dolar arasında değişen fiyatlarla gerçekleşti. Söz konusu bilgiler ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan belgelerde yer alırken aynı zamand söz konusu hisselerin Levinson tarafından 27 Şubat 2001 tarihinde hisse başına yaklaşık 0,29 dolardan satın alındığı görülüyor.

LEVINSON'IN ELİNDE HÂLÂ MİLYONLARCA DOLARLIK HİSSE VAR

Arthur Levinson'ın elinde şuan 4 milyon 69 bin 576 adet Apple hissesi bulunuyor. Bu hisselerin değeri yaklaşık 976 milyon dolar. Ayrıca Levinson’ın, eşi üzerinden dolaylı sahipliği bulunan 56 bin adet, yaklaşık 13 milyon dolar değerinde ek hissesi daha bulunuyor.

HİSSE PERFORMANSI ENDEKSİN GERİSİNDE KALDI

2011 yılında yönetim kurulunun başına gelen Levinson, 2000 yılından bu yana Apple'ın yönetim kurulunda yer alıyor. Arthur Levinson, aynı zamanda Alphabet bünyesindeki yaşlanma araştırmaları üzerine çalışan biyoteknoloji firması Calico’nun da CEO’su.

Levinson’ın satış gerçekleştirdiği 28 Ağustos tarihinden bu yana Apple hisselerinde %3,1 oranında arttı. Ancak yıl başından bu yana bakıldığında Apple hisseleri %4,3 düşüş yaşadı. Bu oran, aynı dönemde %11 yükselen S&P 500 endeksinin gerisinde kalındığını ortaya koyuyor.