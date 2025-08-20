Yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisinin zam oranlarının ve sosyal haklarının belirlendiği 8. Dönem Toplu Sözleşme'de Memur-Sen uzlaşma sağlanmadığını belirterek Hakem Heyeti'ne götürüyor.

Memur-Sen'in açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

Işıkhan 11 hizmet kolu ile imza attıklarını bildirdi ve şunu söyledi:

"Mutabakat sağlayamadığımız için tahkim süreci söz konusu. Karar kamu görevlileri hakem kuruluna ait olacaktır. Hakem kurulunun vereceği karara hepimiz saygı duyacağız"

"İMZALARI ATTIK"

Yaklaşık 25 gün süren bu çalışmalar neticesinde çalışmalarını iki perspektifte sürdürdüklerini belirten Bakan Işıkhan, "Birincisi genel oransal zam, bir diğeri ise hizmet kolları. Bu uzun mesailer neticesinde bugün 11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Süreç, kamu personelinin geneline ilişkin ve hizmet kollarındaki sendikalarımızla büyük oranda uzlaşma sağladığımızı özellikle ifade etmek isterim." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"4 milyondan fazla çalışanımız sendikalarımızın çatısı altında, hizmet kolları çatısı altında çalışmalarını sürdürmekte. Büro ve bankacılık ve sigortacılık hizmetleri, eğitim öğretim, bilim hizmetleri, sağlık ve sosyal hizmetler, yerel yönetim hizmetleri, basın yayın ve iletişim hizmetleri, kültür ve sanat hizmetleri, bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, tarım ve ormancılık hizmetleri, enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri, diyanet ve vakıf hizmetleri. Tüm kamu görevlilerimiz bu hizmet kollarında çalışmalarını sürdürürken ben gerçekten kendilerine teşekkür etmek istiyorum."

"KARAR HAKEM KURULU'NUN"

Işıkhan, oransal zam ile ilgili olarak mutabakat sağlanamadığı için tahkim sürecini söz konusu olduğunu kaydetti. Nihai kararın, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na ait olacağını vurgulayan Işıkhan, "Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz. Ancak genel toplu sözleşmeye ilişkin bu oransal zam dışındaki kısımlarda da, özellikle ifade etmek istiyorum, çok büyük başarılara imza attık. 11 hizmet kolunun tamamında memur sendikalarımız için çok önemli mali, özlük ve sosyal haklarda kazanımlar sağladık." ifadelerini kullandı.

İktidarın ikinci teklifini "müzakere dahi edilemez" bulurak grev kararı almıştı. Grev kararı sonrası hükümetten üçüncü teklif geldi. Birer puanlık artış yeterli bulunmadı.

İktidarın teklifini yeterli bulamayan yetkili sendika Memur-Sen zam pazarlığında uzlaşma sağlanamayınca teklifini hakem heyetine götürüyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5 gün içerisinde kararını verecek.