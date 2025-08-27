Son Dakika | Tutuklanan İsmet Sayhan'ın danışmanlığını yaptığı şirkete kayyum atandı

Son Dakika | Tutuklanan İsmet Sayhan'ın danışmanlığını yaptığı şirkete kayyum atandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Tutuklanan eski MKE Başkanı İsmet Sayhan'ın danışmanlığını yaptığı Assan Group'a bağlı 10 şirkete kayyum atandı.

Selahattin Yılmaz’ın elebaşı olduğu iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan eski MKE Başkanı İsmet Sayhan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çete bağlantısı gerekçesi ile savunma sanayi sırlarının sızdırılması, ve ‘casusluk’ iddiası ile suçlanan Sayhan'a ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. Bu kapsamda Assan Grup sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma ve askeri casusluk suçlarından gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının ardından Assan Grup altında faaliyet gösteren 10 şirkete de kayyum kararı alındı.

BAHÇELİ'YE MESAJ MI?

Cumhur İttifakı'nda MHP lideri Bahçeli ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralarında gerilim olduğu iddiası, Öner ve Sayhan ile devam ediyor. İki ismin Bahçeli'ye yakın olduğu biliniyordu.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönemlerde yürütülen ve kamuoyunca bilinen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında devam eden araştırmalar neticesinde;
ASSAN GROUP ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında, FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusuluk faaliyetleri tespit edilmekle faaliyet gösterdikleri işkollarının önemi de dikkate alınarak şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve askeri casusluk suçlarından gözaltı kararı verilmekle şahıslar bugün gözaltında alınmıştır. İkamet ve işyerlerinde arama işlemleri devam etmektedir. Ayrıca ASSAN GROUP altında faaliyet gösteren (10) şirket hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
Ekonomi
Ekonomi değil niyet kötüymüş! Cevdet Yılmaz formülü açıkladı: Evrene iyi enerji yolluyoruz
Ekonomi değil niyet kötüymüş! Cevdet Yılmaz formülü açıkladı: Evrene iyi enerji yolluyoruz
ASO Başkanı Ardıç: Kamu, tasarruf konusunda öncü ve örnek olmalı
ASO Başkanı Ardıç: Kamu, tasarruf konusunda öncü ve örnek olmalı