Son dakika | Türkiye'nin 5 yıllık risk primi belli oldu

Son dakika | Türkiye'nin 5 yıllık risk primi belli oldu
Yayınlanma:
Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 233 baz puana inerek son 6 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomi yönetiminin "rasyonel politikalara dönüş" söylemiyle uyguladığı sıkılaşma adımları sonrası Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 233 baz puana kadar gerileyerek Mayıs 2018'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

CDS primindeki bu düşüş, yabancı yatırımcı nezdinde Türkiye riskinin azaldığı anlamına geliyor. Ancak ekonomistler, bu iyileşmenin ardında yatan yüksek faiz politikası ve kemer sıkma tedbirlerinin faturasının dar gelirliye kesildiğine dikkat çekiyor. Risk primi düşerken, halkın hissettiği enflasyon ve geçim sıkıntısı artarak devam ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Ekonomi
Altını ikiye katlayan gümüş bir anda düştü!
Altını ikiye katlayan gümüş bir anda düştü!
Papa ayin yaptı yüzde 71 zam geldi
Papa ayin yaptı yüzde 71 zam geldi