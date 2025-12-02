Son dakika | Türkiye'nin 5 yıllık risk primi belli oldu

Ekonomi yönetiminin "rasyonel politikalara dönüş" söylemiyle uyguladığı sıkılaşma adımları sonrası Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 233 baz puana kadar gerileyerek Mayıs 2018'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

CDS primindeki bu düşüş, yabancı yatırımcı nezdinde Türkiye riskinin azaldığı anlamına geliyor. Ancak ekonomistler, bu iyileşmenin ardında yatan yüksek faiz politikası ve kemer sıkma tedbirlerinin faturasının dar gelirliye kesildiğine dikkat çekiyor. Risk primi düşerken, halkın hissettiği enflasyon ve geçim sıkıntısı artarak devam ediyor.

