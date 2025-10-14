Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak

Yayınlanma:
BP, yaklaşık iki ay önce son 25 yılın en büyük petrol ve doğalgaz yatağını keşfettiğini duyurmuş, birkaç gün önce de şirketin bu yatağı işletmek için ortak aradığı öğrenilmişti.

Ağustos ayının başlarında Brezilya açıklarında bir alanda sondaj çalışması yapan enerji devi , Bumerangue açıklarındaki "arazide" BP'nin son 25 yıldaki en büyük rezervini keşfetti.

Daha spesifik olarak, yatak, Rio de Janeiro'nun yaklaşık 400 kilometre güneyinde, Güney Atlantik'te yer almaktadır ve sondaj kulesi toplam 5.855 metre derinlikte yol almaktadır . Şirketin tahminlerine göre, hidrokarbonların oluşturduğu dikey sütun yaklaşık 500 metre yüksekliğindedir ve yaklaşık 300 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır .

bp-bumerangue.jpg

BP'nin , 1999 yılında Azerbaycan açıklarında keşfedilen dev Şahdeniz gaz sahasından bu yana en büyük hidrokarbon keşfi olduğu düşünülüyor .

Birkaç gün önce BP'nin Bumerangue sahasını işletmek için bir ortak aradığı ortaya çıktı . BP Brezilya Başkanı Andre Guevara ise "Ortak arayışı önümüzdeki bir ila iki yıl içinde gerçekleşecek ancak sahanın değerlendirilmesiyle paralel olarak ilerleyecek" dedi.

bp-ship-2-0.jpg

Hatta nihai yatırım kararı verilmeden önce ortak arayışının tamamlanacağı konusunda iyimser olduğunu belirtti. Uluslararası basında çıkan haberlere göre, BP'nin gelecekteki en olası ortaklarından biri Brezilyalı petrol şirketi Petrobras .

Hangi ortak seçilirse seçilsin, bu boyutlarda bir petrol ve doğalgaz sahası, son yıllarda alternatif enerji kaynaklarına yönelimin artmasıyla küresel enerji manzarasındaki dengeleri değiştirebilir .

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

