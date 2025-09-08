Kayyum krizi borsayı vurdu hemen önlem adımı devreye alındı

CHP Kurultay davasının ardından İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması ve ardından dün akşam parti il binasına gitmek isteyen CHP'lilerin engellenmesi siyasi geirlimi tırmandırdı. Siyasette yaşanan gerilim ekonomiyi de derinden etkiliyor. Yaşnanların ardından Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinde yaşanan %2’lik değişim nedeniyle açığa satış işlemleriyle ilgili yeni bir düzenleme duyurdu. Buna göre, açığa satış yapılabilen paylarda seans sonuna kadar "yukarı adım kuralı" uygulanacak.

SEANS SONUNA KADAR YUKARI ADIM KURALI GEÇERLİ OLACAK

Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşıldı. Yapılan duyuruda, BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi kapsamında saat 10.01.59 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen %2’lik hareketin ardından, açığa satış işlemlerinde seans süresince yukarı adım kuralının geçerli olacağı belirtildi.

KAP AÇIKLAMASI DETAYLARIYLA PAYLAŞILDI

KAP’ta yer alan bildirime göre şu ifadelere yer verildi:

“Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır.”

YUKARI ADIM KURALI NEDİR?

Yukarı adım kuralı, açığa satış işlemlerinde hisse senedinin bir önceki işlem fiyatından daha yüksek bir fiyata satış yapılmasını zorunlu kılar. Bu uygulama, özellikle piyasa dalgalanmalarının arttığı dönemlerde aşırı satış baskısını önlemek amacıyla devreye alınmaktadır.