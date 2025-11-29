Sigortasız temizlikçi çalıştıranlara ev araba uyarısı!

Evine temizlikçi, bakıcı ya da gündelikçi çağıran milyonlarca vatandaş için kritik bir uyarı geldi. Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, sigortasız işçi çalıştırmanın bedelinin sadece para cezasıyla sınırlı kalmayacağını, olası bir kazada işverenin tüm mal varlığını kaybedebileceğini vurguladı. Karakaş, "Sigortasız temizlikçi-bakıcı çalıştırmak tasarruf değil, resmen ‘kumar’ oynamaktır" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Sigortasız Çalıştırılıyorum Ne Yapmalıyım?

Türkiye Gazetesi yazarı ve Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, milyonlarca haneyi yakından ilgilendiren "ev hizmetlerinde sigorta" konusunu gündeme taşıdı. Türkiye'de yaklaşık 26 milyon hane bulunduğunu ve her 3-4 evden birinde temizlikçi veya bakıcı istihdam edildiğini hatırlatan Karakaş, "sigorta yaptırmama" alışkanlığının ağır bir faturası olabileceğini belirtti.

Karakaş'ın uyarılarına göre, sigortasız işçi çalıştırmanın yaptırımı yalnızca idari para cezası değil. Yaşanabilecek bir iş kazası durumunda SGK'nın rücu edeceği tazminatlar, ev sahiplerini evinden ve arabasından edebilir.

İŞ KAZASININ FATURASI EV SAHİBİNE ÇIKAR

Ev çalışanının sigortasız olduğu bir ortamda meydana gelen kazalar, SGK mevzuatına göre doğrudan iş kazası sayılıyor. Örneğin cam silerken düşen bir çalışanın yaşamını yitirmesi durumunda; geride kalan eşine, çocuklarına veya anne-babasına bağlanacak aylıkların peşin sermaye değeri, hastane masrafları ve tedavi giderleri dahil tüm yükümlülükler ev sahibine rücu ediliyor (yansıtılıyor).

"EVİNİZİ SATMAK DURUMUNDA KALABİLİRSİNİZ"

Karakaş, ortaya çıkacak mali tablonun vahametini şu sözlerle anlattı: “Bu tutar milyonlarca liraya ulaşabilir ve birçok kişi evini hatta arabasını satmak zorunda kalabilir.”

SİGORTA MALİYETİ GÜNLÜK 17 LİRA

SGK’nın sunduğu “Kolay İşverenlik Uygulaması” ile e-Devlet üzerinden işlemlerin dakikalar içinde halledilebildiğini belirten Karakaş, maliyetlerin sanıldığı kadar yüksek olmadığını ifade etti.

İsa Karakaş'ın paylaştığı maliyet tablosu şöyle:

Ayda 10 Günden Az Çalışanlar İçin (En Yaygın Durum):

Sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır.

Günlük prim bedeli sadece 17,34 TL.

Ayda 9 gün çalıştırıyorsanız toplam maliyet: 156,06 TL.

Belge, muhasebeci veya bürokrasi derdi yok.

Ayda 10 Gün ve Daha Fazla Çalışanlar İçin:

Tüm SGK sigorta kolları (emeklilik, GSS, işsizlik vb.) devreye girer.

10 günlük prim maliyeti: 3.272,36 TL.

Tam ay prim maliyeti: 9.817,08 TL.

YABANCI İŞÇİDE RİSK DAHA BÜYÜK

Yabancı uyruklu çalışanlar konusunda da uyaran Karakaş, yabancıların "10 günden az" statüsünde çalıştırılamayacağını hatırlattı. Çalışma izni olmayan yabancıların istihdam edilmesi durumunda hem SGK cezaları hem de izinsiz yabancı çalıştırma cezalarıyla karşılaşılacağını belirten uzman isim, "Kaza olursa ödeyeceğiniz rücu tutarı ve cezalarla birlikte evinizi ve arabanızı satsanız bile yetmeyebilir" dedi.

Karakaş yazısını şu çarpıcı uyarıyla noktaladı: