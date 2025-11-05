SGK'nın yeni sistemi affetmeyecek! Patronlara çifte ceza dönemi başlıyor

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde kaleme aldığı "Artık patronlar engellilerin peşine düşecek! SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!" başlıklı yazısıyla, engelli istihdamında yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. Karakaş, 2026 yılında devreye girecek olan otomatik denetim sistemi ve ağırlaştırılacak cezalarla birlikte işverenlerin engelli çalıştırma yükümlülüğünden kaçmasının imkansız hale geleceğini belirtti.

"ENGELLİ NÜFUSU ADETA BİR ORDU BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Yazısının başında Türkiye'deki engelli nüfusunun büyüklüğüne dikkat çeken İsa Karakaş, 2022 verilerine göre ülkede 2 milyon 511 bin 950 engelli vatandaşın bulunduğunu hatırlattı. Bu devasa kitlenin çalışma hayatına katılmak için beklediğini ifade eden Karakaş, "İş Kanunu, işverenlere net bir emir veriyor: 'Engellileri unutma!' Ama pratikte? Pek çok işveren kotayı es geçiyor" diyerek mevcut durumdaki eksikliklere vurgu yaptı. Karakaş, devletin engelli çalıştıran işverenlere "en cazip teşvikleri" sunduğunu ifade ederek bu duruma karşın kontenjanların boş kalmasının vicdani ve toplumsal bir mesele olduğunu dile getirdi.

"OTOMATİK SİSTEM HER ŞEYİ GÖRECEK"

Mevcut sistemin beyan esasına dayalı olmasının suistimallere yol açtığını belirten Karakaş, 2026'dan itibaren "Çalışan Bildirim Sistemi"nin devreye gireceğini açıkladı. Bu yeni sistemin işleyişi hakkında Karakaş, "Engelli çalıştırmak zorunda olanlar SGK kayıtlarıyla taranacak, uyumsuz işverenler radar gibi anında tespit edilecek" ifadelerini kullandı.

Bu otomatik takip mekanizması sayesinde işverenlerin yükümlülüklerini gizlemesinin mümkün olmayacağını belirten uzman isim, "Artık beyanla kandırmak yok; otomatik sistem her şeyi görecek" dedi.

Karakaş ayrıca, çok şubeli iş yerleri için uygulanan ve adaletsizliklere yol açan il bazlı ceza sisteminin de değiştiğini belirtti. Temmuz ayında yayımlanan Torba Kanun'a atıfta bulunarak, artık cezaların her ilde ayrı ayrı değil, sadece "iş yerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce" verileceğini kaydetti.

"CEZA TSUNAMİSİ GELİYOR!"

Yazısında yaptırımların ağırlaşacağına dikkat çeken İsa Karakaş, engelli çalıştırmayan işverenlere kesilen mevcut idari para cezalarının caydırıcılığının artırılacağını ifade etti. Şu anda çalıştırılmayan her engelli ve her ay için 30 bin 81 TL olan cezanın, 2026 yılında yüzde 25,49 oranında güncelleneceğini söyledi. Karakaş, asıl büyük değişikliğin ise bu cezaların "iki katına kadar çıkarılıp caydırıcılığın artırılması" beklentisi olduğunu vurguladı. Bu durumu "Ceza tsunamisi geliyor!" sözleriyle nitelendiren Karakaş, yaptırımların sadece özel sektörü değil, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan kamu idarelerini de kapsayacağının altını çizdi.

Karakaş, yazısını, "Netice itibarıyla yeni uygulama ile birlikte daha çok engelli iş imkânına kavuşmuş olacaktır" diyerek bu düzenlemelerin engelli vatandaşların istihdamına olumlu yansıyacağı beklentisiyle sonlandırdı.