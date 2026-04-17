SGK 100 kişiyi işe alacak: Şartlar belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu, taşra teşkilatındaki eksikleri gidermek için 100 denetmen yardımcısı alacağını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bünyesine 100 yeni denetmen yardımcısı katacağını ilan etti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, işe alınacak personel taşra birimlerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfında görevlendirilecek.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

İlana başvuracak adayların öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel kriterleri taşıması gerekiyor.

Eğitim şartı olarak ise en az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olma zorunluluğu bulunuyor. Yurt dışındaki okullardan mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı denklik belgesi şartı aranacak.

KPSS VE YAŞ SINIRI ENGELİ

Milyonlarca adayı eleyecek olan kriterlerin başında puan ve yaş sınırı geliyor:

KPSS Puanı: ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından 2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuçlarına göre, ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekiyor.

Yaş Sınırı: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şart.

Sağlık Durumu: Görevini devamlı yapmasına engel bir bedensel veya zihinsel engelin bulunmaması gerekiyor.

BAŞVURU SÜRECİ BUGÜN BAŞLADI

Kariyer hedefleyen gençler için başvuru ekranı 17 Nisan 2026 tarihinde açıldı. Son başvuru tarihi ise 3 Mayıs 2026 saat 23.59 olarak belirlendi. Adaylar başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden; "Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya doğrudan "Kariyer Kapısı" internet adreslerinden gerçekleştirebilecek.

MÜLAKAT HAZİRAN AYINDA

Başvurusu onaylanan adaylar, liyakat tartışmalarının gölgesinde kalan tek aşamalı sözlü sınava tabi tutulacak.

Sınavlar 15-26 Haziran tarihleri arasında Ankara’daki Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda icra edilecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

