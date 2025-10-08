Şanlıurfa'da kriz büyüyor: 2 bin liraya kadar alıcı buluyor
Türkiye'nin en büyük fıstık üretilen şehirlerinden Şanlıurfa'da açıklanan güncel fıstık fiyatları krize yol açtı.
Urfanatik'teki habere göre; bu yıl yaşanan doğal afetler (don ve kuraklık) nedeniyle fıstık rekoltesinde ciddi düşüş yaşandığı, bunun da fiyatlmarda sert yükselişe neden olduğu belirtildi.
Geçen yıl kilosu 250-300 lira olan fıstık sezon başında 500 liraya satılıyordu. Ancak kısa sürede 600 liraya çıktı. Baklavalık fıstık ise 2 bin liraya kadar alıcı buluyor.
ESNAFI ZOR DURUMDA BIRAKIYOR
Gazetedeki haberde fıstık fiyatlarındaki bu artışın, özellikle tatlı ve pastacılık sektöründe faaliyet gösteren esnafı zor durumda bıraktığı vurgulandı.
Şanlıurfa Şiracılar ve Fıstıkçılar Esnaf Odası tarafından paylaşılan verilere göre, güncel fıstık fiyatları şu şekilde:
Eski Kabuklu Kırmızı 480-550TL
Yeni Kabuklu Kırmız 500-600 TL
Eski Boz Kavlak 650-700TL
Yeni boz kavlak 700-770 TL
Boz İç Fıstık. 1500-1920TL
Meverdi Fıstık iç 1300-1400 TL
Kırmızı Fıstık iç 1000-1350 TL
Kırmızı Kavlak 600 670 TL
Çeltik Kavlak 480 530TL
Siirt Fıstık 500-590TL