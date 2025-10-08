Şanlıurfa'da kriz büyüyor: 2 bin liraya kadar alıcı buluyor

Türkiye'nin en büyük fıstık üretilen şehirlerinden Şanlıurfa'da açıklanan güncel fıstık fiyatları krize yol açtı.

Urfanatik'teki habere göre; bu yıl yaşanan doğal afetler (don ve kuraklık) nedeniyle fıstık rekoltesinde ciddi düşüş yaşandığı, bunun da fiyatlmarda sert yükselişe neden olduğu belirtildi.

Geçen yıl kilosu 250-300 lira olan fıstık sezon başında 500 liraya satılıyordu. Ancak kısa sürede 600 liraya çıktı. Baklavalık fıstık ise 2 bin liraya kadar alıcı buluyor.

ESNAFI ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

Gazetedeki haberde fıstık fiyatlarındaki bu artışın, özellikle tatlı ve pastacılık sektöründe faaliyet gösteren esnafı zor durumda bıraktığı vurgulandı.

Şanlıurfa Şiracılar ve Fıstıkçılar Esnaf Odası tarafından paylaşılan verilere göre, güncel fıstık fiyatları şu şekilde:

Eski Kabuklu Kırmızı 480-550TL

Yeni Kabuklu Kırmız 500-600 TL

Eski Boz Kavlak 650-700TL

Yeni boz kavlak 700-770 TL

Boz İç Fıstık. 1500-1920TL

Meverdi Fıstık iç 1300-1400 TL

Kırmızı Fıstık iç 1000-1350 TL

Kırmızı Kavlak 600 670 TL

Çeltik Kavlak 480 530TL

Siirt Fıstık 500-590TL