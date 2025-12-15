Sabancı'dan CarrefourSA açıklaması: Bağlayıcı bir karar yok

Sabancı'dan CarrefourSA açıklaması: Bağlayıcı bir karar yok
Yayınlanma:
Market zinciri CarrefourSA'yı A101'e devredeceği iddiaları sonrası, Sabancı Holding KAP'a açıklama yaptı.

Türkiye perakende sektöründe büyük yankı uyandıran "CarrefourSA satılıyor" iddiası ortalığı karıştırdı. Mağazaların rakip zincirler A101 ve Anpagross'a devredileceği konuşulan Sabancı Holding iddialara cevap verdi.

Sabancı Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği resmi duyuruyla satış iddialarına açıklık getirdi.

"SOMUT VE BAĞLAYICI BİR KARAR YOK"

2024/05/14/carrefoursa2.jpg

Holding, söz konusu mağaza satışı veya bölünme haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlgili mecralarda yer alan CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmadığı gibi Şirketimizin CarrefourSA hisselerini elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar da bulunmamaktadır."

"ÇIKIŞ DAHİL" TÜM SEÇENEKLER MASADA

2024/05/14/carrefoursa1.jpg

Öte yandan Holding'in açıklamasındaki "stratejik yaklaşım" detayı ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Sermaye verimliliği ve portföy getirisini esas aldıklarını belirten yönetim, şirketleri için her türlü senaryonun rutin olarak değerlendirildiğini hatırlattı.

Açıklamada; portföydeki şirketler için "büyütme", "dönüştürme" ve "performans iyileştirme" seçeneklerinin yanı sıra, “çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi” konusunun düzenli olarak gündemlerinde olduğu vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Ekonomi
Bir kişinin yaşam maliyeti 43 bin lirayı geçti!
Bir kişinin yaşam maliyeti 43 bin lirayı geçti!
Asgari ücret pazarlığında kritik hafta: 39 bin 500 TL'lik teklif masada
Asgari ücret pazarlığında kritik hafta: 39 bin 500 TL'lik teklif masada
Bankalarda 50 dolar krizi! Neden kabul etmedikleri belli oldu
Bankalarda 50 dolar krizi! Neden kabul etmedikleri belli oldu