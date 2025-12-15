Sabancı'dan CarrefourSA açıklaması: Bağlayıcı bir karar yok

Türkiye perakende sektöründe büyük yankı uyandıran "CarrefourSA satılıyor" iddiası ortalığı karıştırdı. Mağazaların rakip zincirler A101 ve Anpagross'a devredileceği konuşulan Sabancı Holding iddialara cevap verdi.

Sabancı Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği resmi duyuruyla satış iddialarına açıklık getirdi.

"SOMUT VE BAĞLAYICI BİR KARAR YOK"

Holding, söz konusu mağaza satışı veya bölünme haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlgili mecralarda yer alan CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmadığı gibi Şirketimizin CarrefourSA hisselerini elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar da bulunmamaktadır."

"ÇIKIŞ DAHİL" TÜM SEÇENEKLER MASADA

Öte yandan Holding'in açıklamasındaki "stratejik yaklaşım" detayı ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Sermaye verimliliği ve portföy getirisini esas aldıklarını belirten yönetim, şirketleri için her türlü senaryonun rutin olarak değerlendirildiğini hatırlattı.

Açıklamada; portföydeki şirketler için "büyütme", "dönüştürme" ve "performans iyileştirme" seçeneklerinin yanı sıra, “çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi” konusunun düzenli olarak gündemlerinde olduğu vurgulandı.