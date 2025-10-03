Saab gitti Terra geldi: Saab ismi bu tarım aracında yeniden doğuyor

Alman Jakob Mining Vehicles (JMV) şirketi, Trollhättan merkezli T-Engineering ile işbirliği yaparak , İsveçli şirketin tarihi fabrikalarında , elektrik dönüşümünün merkezinde yer alan madencilik sektörünün zorlu koşullarına özel olarak tasarlanmış yeni bir elektrikli kamyonet monte etmeyi planlıyor.

Tamamen elektrikli bir ticari araç olan JMV Terra Charge, verimlilik, güvenlik ve dayanıklılığı bir araya getirmeyi vaat ediyor. Terra Charge, dört tekerlekten çekiş, tek şarjla 250 kilometre menzil ve bir saatten kısa sürede %10'dan %80'e hızlı şarj olma özelliğiyle öne çıkıyor.﻿

JMV pikap, şu anda sektördeki en güvenli teknoloji olarak kabul edilen LFP akü ile donatılmış olup , 1.050 kg'a kadar yük taşıyabilmektedir. Ayrıca, maden araçları için uluslararası güvenlik standartlarına uygundur ve devrilme, düşen nesneler veya çalışma ortamını karakterize eden diğer tehlikeleri önleyen koruyucu sistemlerle donatılmıştır .

Terra Charge, JMV'nin ilk hafif, tamamen elektrikli aracı olup, şirkete göre çevre dostu madencilik araçlarının yeni neslinin başlangıcını simgeliyor.

JMV'nin satış müdürü Will Wright şöyle açıklıyor: "Günümüzde bir madende kullanabileceğiniz pek fazla elektrikli pikap yok. Elbette geleneksel yol arabaları var, ancak onlarda orada ihtiyaç duyulmayan bir sürü elektronik aksam var."

Madencilik sektörü elektrifikasyonun﻿ önemli faydalarını gördükçe bu tür çözümlere olan talep artmaktadır . İçten yanmalı motorlu araçların ortadan kalkması, şu anda birçok maden için en büyük işletme maliyeti olan havalandırma ihtiyacını azaltmaktadır. Modüler tasarımıyla﻿ Terra Charge , şantiye ihtiyaçlarına uyum sağlarken bakım maliyetlerini de düşürmektedir.

Wright'ın da belirttiği gibi: " Benzinle çalışan araçlar yerine elektrikli araçlar kullanılırsa havalandırma önemli ölçüde azaltılabilir . Bu da büyük tasarruf sağlayabilir."

Saab'ın Trollhättan fabrikasından çıkan son otomobilin Saab 9-3 olduğu hatırlanıyor . Üretimi, kriz ve Saab'ın iflasının ardından 2014 yılında durdurulmuştu. Üretilen son 9-3, 2.0 T motorlu bir 9-3 Aero idi ve İsveçli marka için bir dönemin sonunu işaret ettiği için tarihi bir an olarak kabul ediliyor.

Saab'ın çöküşünden sonra Trollhättan fabrikası çeşitli sahipler arasında geçti ve farklı şirketler tarafından kullanıldı; bu tarihi tesisi işleten son şirket JMV﻿ oldu.