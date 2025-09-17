Resmi fiyatı 15 TL ama kimse öyle satmıyor!

Resmi fiyatı 15 TL ama kimse öyle satmıyor!
Ticaret Bakanlığı'nın simit fiyatlarına yönelik aldığı zam erteleme kararına rağmen, İstanbul'un birçok semtinde simit 20 TL’den satılmaya başlandı. Resmi tarifede 15 TL olarak belirlenen fiyat, sokakta uygulamada karşılık bulmadı.

Son dönemde un, susam, pekmez ve işletme maliyetlerinde yaşanan artışlar, simit üreticilerini fiyat artışı talebine yöneltti. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve Bursa’daki fırıncılar, simit fiyatlarını 20 TL’ye çıkarmayı kararlaştırdı. Ancak Ticaret Bakanlığı, dar gelirli kesimlerin alım gücünü gözeterek devreye girdi ve zam kararını 2026 Ocak ayına kadar ertelediğini açıkladı. Böylece simidin resmi satış fiyatı ülke genelinde 15 TL olarak kaldı.

SOKAKTA GERÇEK FARKLI: FİYAT 20 TL’YE ÇIKTI

Ticaret Bakanlığı’nın kararına rağmen, İstanbul’un farklı ilçelerinde simit 20 TL’den satışa sunuluyor. Star Haber’in sahadan aktardığı bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde tezgahlara çıkan simitler, resmi fiyatı hiçe sayarak zamlı tarifeyle alıcı buluyor.

KURALA UYMAYANA CEZA KAPIDA

Bakanlık kararına aykırı satış yapan işletmelere idari para cezası uygulanması gündemde. Belediye zabıta ekipleri tarafından düzenlenen tutanaklar, il ticaret müdürlüklerine iletiliyor. Bu kapsamda, fiyat kararına uymayan işletmelere 3.200 TL’ye kadar ceza kesilebiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

