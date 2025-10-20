Renault ne yapıyor? Çin’e motor mu satıyor?

Çin otomotiv endüstrisinin daha ciddi bir olgunlaşma döneminde ve hatta bundan on yıllar sonra bile, yerel markalar hem Batı'dan hem de Doğu'dan gelen tanınmış otomobil üreticilerinden gelen motor teslimatlarına güveniyordu. Otomotiv endüstrisindeki fırsatların uzmanları, bunun yeni bir şey olmadığını söyleyecektir.

Birçok marka hâlâ Mitsubishi tarafından tedarik edilen motorları kullanıyor ve MG'ler başlangıçta GM motorlarıyla donatılmıştı. Ancak daha sonra durum kökten değişti ve bugün yabancı markalar Çin'den elektrikli ve hibrit motorlar kullanıyor. Yeni KGM, BYD'nin elektrikli motorlarına sahip ve Chery'nin yerini alacak hibritler hazırlıyor. Mazda ve Nissan bile tamamen platform kullanıyor ve yakında Volkswagen'i ileri teknoloji şirketi XPeng ile birlikte göreceğiz.

Ancak, Renault'un ayrı bir motor bölümü olan ve Geely ile ortak girişim olarak faaliyet gösteren, merkezi Londra'da bulunan ve esas olarak her iki şirket için içten yanmalı motorların yanı sıra hibrit sistemler de geliştiren yeni kurulan Horse Powertrain şirketinin de gösterdiği gibi, durum tamamen kaybolmuş değil.

Ancak diğer otomobil üreticilerinden de ilgi var ve ilk teslimat sözleşmeleri imzalandı. Horse, doğrudan Horse'dan bir kaynak tarafından doğrulandığı üzere, Chery (Omoda ve Jaecoo markaları dahil), Leapmotor ve JAC gibi otomobil şirketlerine tahrik sistemi tedarik edecek. Her üç marka da Avrupa'da faaliyet gösteriyor.

Horse Powertrain, 2035 yılına kadar hibrit sistemli içten yanmalı motorların dünyanın en büyük üreticisi olmayı hedefliyor. Horse ayrıca şanzımanlar ve güç elektroniği (invertörler, DC/DC konvertörler, akü yönetim sistemleri vb.) da üretiyor. Geliştirme ekibi, Renault, Volvo ve Geely kökenli çalışanlardan oluşuyor ve beş geliştirme merkezine dağılmış durumdalar. Horse'un dünya çapında toplam 17 fabrikası bulunuyor ve bunlardan sekizi Çin'de bulunuyor.

Avrupa'da henüz pek çok yeni Horse ürünü görmedik, ancak ilkler Çin'de satışa sunuldu bile. Örneğin, plug-in hibrit Zeekr 9X. Tahrik sisteminin temelini, %46 termal verimliliğe sahip ve 279 beygir gücünde iki litrelik turbo benzinli motor oluşturuyor. Bu model aslında paralel bir hibrit; motor tekerlekleri doğrudan tahrik edebiliyor, ancak toplamda 1.000 beygir gücünden fazla güce sahip üç elektrik motoru daha fazla rol oynuyor. Bu sayede 5,2 metreden biraz daha uzun olan SUV, 3,1 saniyede 100 km/s hıza ulaşıyor ve 240 km/s hıza ulaşıyor. Ayrıca, daha büyük tamamen elektrikli modellerde olduğu gibi, 70 kWh kapasiteli büyük batarya da ilgi çekici.

Minimum değişikliklerle Renault, elektrikli otomobillerin hibrite dönüştürülmesini sağlamak istiyor.

Bu yıl, elektrikli otomobillerin hibritlere kolayca dönüştürülmesini sağlaması beklenen Future Hybrid adlı bir sistem ortaya çıktı. Benzin, etanol, metanol ve sentetik yakıtları yakabilen sistem, seri hibrit olarak çalışıp yalnızca aküye enerji sağlayabiliyor, aynı zamanda paralel olarak çalışarak elektrik motoruyla birlikte tekerlekleri doğrudan tahrik edebiliyor. Horse, bu sisteme sahip ilk seri araçların 2028'de piyasaya sürülmesini bekliyor ve her iki şirketin de kendi markalarına ek olarak diğer üreticilere de sunmayı planlıyor.