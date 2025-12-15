Rekor kırmıştı: Euro haftaya nasıl başladı?

Yayınlanma:
Euro geçen hafta 50 liranın üzerine çıkarak TL karşısında tarihi bir seviyeye geldi. Bu rekorun ardından gözleri döviz kurlarına çevrildi.

Dolar ve euro TL karşısında yükselişini sürdürüyor.

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği araştırıyor. Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Euro geçen hafta TL karşısında tarihi bir seviyeye gelerek 50 TL sınırını aştı.

Ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyen, döviz kurlarında yatay hareketlilik dikkat çekiyor.

Euro, iç piyasada Merkez Bankası'nın 150 baz puan indirime gitmesinin ardından 50 lirayı aşarak rekor kırdı.

PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalarda ise Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz karı etkili oldu. Fed'in kararına odaklanan piyasalar beklentiler doğrultusunda gelen faiz kararı ile rahat bir nefes aldı. Fed 25 baz puan indirime gitti.

2022/03/11/euro-ve-dolar.jpg

Piyasa beklentilerinin aksine bir kararın gelmesi endişe yaratıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi konusunda Powell'a olan baskısı biliniyor. Faizin sabit tutulması hem piyasa beklentilerinin dışında hem Trump-Powell gerilimini tırmandırma potansiyeline sahip olacaktı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

2022/03/11/dolar-ve-euro.jpg

Alım satım yapacaklar kurdaki hareketliliği merak ediyor.

"Euro kaç TL oldu?", "Dolar nereye gidiyor?" sorularına yanıt ararken güncel dolar, euro tablosu şu şekilde:

ABD Doları % 0,03

ALIŞ(TL) 42,7001

SATIŞ(TL) 42,7056

Euro % 0,02

ALIŞ(TL) 50,1188

SATIŞ(TL) 50,1676

İngiliz Sterlini % 0,06

ALIŞ(TL) 57,0726

SATIŞ(TL) 57,1096

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

