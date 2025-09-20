Pazarda çeyrek lahana dönemi: Bu da olmaz denen her şey tek tek oluyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki semt pazarında satış yapan esnaf, vatandaşın azalan alım gücü nedeniyle artık sebzeleri parça parça sattıklarını belirtiyor. Pazarcı Ahmet Kesme, müşterilerin talepleri doğrultusunda lahanayı çeyrek ve yarım şekilde sattıklarını söyledi.

"LAHANA DÖRDE BÖLÜNÜYOR, 30 LİRAYA VERİYORUZ"

Kadirli'de pazarcılık yapan Ahmet Kesme, lahana fiyatlarının 80 ila 120 lira arasında değiştiğini belirterek, ekonomik şartlar nedeniyle bazı vatandaşların ancak çeyrek lahana alabildiğini dile getirdi. Kesme, şunları söyledi:

"Bazı müşteriler bütçelerini aşmamak için çeyrek lahana istiyor. Biz de dörde bölerek 30 liraya veriyoruz. İşler eskisi gibi değil, satışlarımız zayıf. İnsanlar fiyatlardan şikayetçi. Kantar uygulaması geldikten sonra taşıma kısıtlamaları nedeniyle ürün fiyatları daha da yükseldi. Aracımız 1.5 tonluk ama 2 ton yükleyemiyoruz. Ceza yiyoruz, o da haliyle halka yansıyor. Bir arkadaşımıza 35 bin lira kantar cezası kesildi."

VATANDAŞ: ÇEYREK LAHANAYI BİLE ALAMIYORUZ

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar da artan fiyatlardan şikayetçi. Bir vatandaş, sebze fiyatlarının sürekli yüksek kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Domates, salatalık, patlıcan, biber, üzüm... Hepsi pahalı. İnsanlar ne alabiliyorsa onu alıyor. Bugün alışveriş yaptıysam, bir hafta tekrar gelemiyorum."

Bir başka vatandaş ise çaresizliğini şu sözlerle ifade etti:

"Allah ne verdiyse, hayırlısını versin."

Bir diğer vatandaş da fiyatlara tepki göstererek şunları söyledi:

"Hiçbir şey alamıyoruz, elim boş. Çeyrek lahana bile artık lüks oldu."