Para gönderirken dikkat! Bakanlık her adımda hesap soracak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT ve IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde düzenlemeye gitti. Bakanlık, 1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanacak düzenlemeyle yüksek tutarlı işlemlerde beyan şartı arayacak.

PARA GÖNDERİRKEN DİKKAT!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK, finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı parayı önlemek amacıyla kapsamlı bir tebliğ taslağı hazırladı. Düzenleme, 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemlerinde beyan zorunluluğu getiriyor.

Yeni sistem 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek ve yüksek tutarlı işlemler adım adım daha sıkı denetime tabi tutulacak.

BAKANLIK HER ADIMDA HESAP SORACAK

Kademeli beyan sistemi uygulanamayacak yeni tebliğe göre para transferinde kademeli bir beyan süreci başlarken yeni sistem şu şekilde olacak:

200 bin TL – 2 milyon TL arası işlemlerde işlemin niteliği kısaca beyan edilecek.

2 milyon TL – 20 milyon TL arası işlemlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.

20 milyon TL ve üzeri işlemlerde form detaylı açıklamalar ve dayanak belgeler ile desteklenecek.

Bankalar, müşterilere işlem türüne göre beyan seçenekleri sunacak. “Bireysel ödeme” gibi genel ifadeler için en az 20 karakterlik açıklama zorunlu olacak.