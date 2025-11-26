Para gönderirken dikkat! Bakanlık her adımda hesap soracak

Para gönderirken dikkat! Bakanlık her adımda hesap soracak
Yayınlanma:
Para gönderirken dikkat! Yeni yılda uygulamaya alınacak düzenlemeyle para transferinde açıklama zorunlu olacak. Gönderilen tutarın beyanını isteyen Bakanlık her adımda hesap soracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT ve IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde düzenlemeye gitti. Bakanlık, 1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanacak düzenlemeyle yüksek tutarlı işlemlerde beyan şartı arayacak.

PARA GÖNDERİRKEN DİKKAT!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK, finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı parayı önlemek amacıyla kapsamlı bir tebliğ taslağı hazırladı. Düzenleme, 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemlerinde beyan zorunluluğu getiriyor.

para-gonderirken-dikkat-bakanlik-her-adimda-hesap-soracak-5.jpg

Yeni sistem 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek ve yüksek tutarlı işlemler adım adım daha sıkı denetime tabi tutulacak.

para-gonderirken-dikkat-bakanlik-her-adimda-hesap-soracak-2.jpg

BAKANLIK HER ADIMDA HESAP SORACAK

Kademeli beyan sistemi uygulanamayacak yeni tebliğe göre para transferinde kademeli bir beyan süreci başlarken yeni sistem şu şekilde olacak:

200 bin TL – 2 milyon TL arası işlemlerde işlemin niteliği kısaca beyan edilecek.

para-gonderirken-dikkat-bakanlik-her-adimda-hesap-soracak-4.jpg

2 milyon TL – 20 milyon TL arası işlemlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.

20 milyon TL ve üzeri işlemlerde form detaylı açıklamalar ve dayanak belgeler ile desteklenecek.

para-gonderirken-dikkat-bakanlik-her-adimda-hesap-soracak-3.jpg

Bankalar, müşterilere işlem türüne göre beyan seçenekleri sunacak. “Bireysel ödeme” gibi genel ifadeler için en az 20 karakterlik açıklama zorunlu olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Ekonomi
Mutfaktaki yangın böyle söner mi? Doğrudan alım şartı geliyor
Mutfaktaki yangın böyle söner mi? Doğrudan alım şartı geliyor
Adobe müjdeyi verdi: Bir yıllığına ücretsiz!
Adobe müjdeyi verdi: Bir yıllığına ücretsiz!
Swatch işçileri 17 günde kazandı!
Swatch işçileri 17 günde kazandı!