Özgür Erdursun hesapladı: İşte Ocak 2026'da emekliyi bekleyen zam oranları

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, TÜİK’in 2025 yılı Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2026 Ocak ayında emekli ve memur maaşlarında yapılacak artışlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AĞUSTOS ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 enflasyonunu %2,04 olarak duyurdu. Temmuz ayında %2,06 olan artışla birlikte, yılın ilk sekiz ayında enflasyon %21,5 düzeyine ulaştı.

Ocak–Haziran döneminde enflasyon sırasıyla; Ocak’ta %5,03, Şubat’ta %2,27, Mart’ta %2,46, Nisan’da %3,00, Mayıs’ta %1,53 ve Haziran’da %1,37 olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde kümülatif artış %16,67 seviyesine ulaşmış ve emekli maaşlarına da aynı oranda yansıtılmıştı. Temmuz ve Ağustos verilerinin eklenmesiyle birlikte, 2025’in ilk sekiz ayındaki toplam enflasyon %21,5 oldu.

ERDURSUN: “MERKEZ BANKASI HEDEFİ TUTMAYACAK”

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Dünya'daki köşesinde kaleme aldığı yazıda TÜİK’in açıkladığı veriler sonrası şu değerlendirmeyi yaptı:

“Merkez Bankası, 2025 yılı için enflasyon hedefini %24 olarak belirlemişti. Ancak sekiz aylık gerçekleşme bu hedefin aşılacağını gösteriyor. Eğer yılın kalanında aylık %1 civarında artışlar yaşansa dahi, yıl sonu enflasyonu en az %26,5 olacak. Okulların açılmasıyla artacak eğitim ve kırtasiye harcamaları ile enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişler göz önünde bulundurulduğunda ise, yıl sonunda %28–30 bandı daha gerçekçi bir beklenti.”

EMEKLİ VE MEMURLAR İÇİN BEKLENTİLER

Erdursun, maaş artışlarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“SSK ve Bağkur emeklileri, enflasyon oranı kadar zam alacakları için 2025’in ikinci yarısında oluşacak fark üzerinden artış görecek. Bu grupta %10–12 aralığında bir zam ihtimali öne çıkıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında %11 taban zam hakkına sahipler. Buna eklenecek enflasyon farkıyla birlikte, toplam maaş artışlarının %16–18,5 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.”

SONUÇ: “ÇİFT HANELİ ZAMLAR KAÇINILMAZ”

Erdursun 2026 Ocak zammına ilişkin şu hesaplamayı yaptı: