Okul servislerinde kısa mesafe 3 bin 800 TL olabilir

İstanbul’da okul sezonunun yaklaşmasıyla birlikte servis ücretleri yeniden gündemde. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, servis taşımacılığı ücretlerine yaklaşık %50 oranında bir zam yapılması gerektiğini dile getirdi. Talebin onaylanması halinde en kısa mesafe ücreti 3.800 TL’ye yükselebilir.

ZAM TALEBİ: “MAKUL VE GEREKLİ BİR ARTIŞ”

Başkan Günhan Sinar, son fiyat güncellemesinin 2025 yılı Ocak ayında yapıldığını hatırlatarak, aradan geçen sürede herhangi bir fiyat düzenlemesi uygulanmadığını ifade etti. Dokuz aydır sabit kalan ücretlerin güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Sinar, şu açıklamalarda bulundu:

“Velilere bu artış oranı ilk etapta yüksek görünebilir. Ancak şu anda en yakın mesafe ücreti rehber personel hariç 2.600 TL. Eğer zam talebimiz onaylanırsa bu rakam 3.800 TL’ye çıkacak.”

KARAR, BELEDİYE MECLİSİ'NDE VERİLECEK

Sinar, servis ücretlerine ilişkin nihai kararın, 8 Eylül 2025 tarihinde yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi toplantısında görüşüleceğini söyledi. Danıştay’ın kararı doğrultusunda UKOME’nin fiyat belirleme yetkisinin kaldırıldığını ve bu yetkinin belediyelere geçtiğini hatırlattı.

Ayrıca, İBB Meclisi tarafından servis tarifesinin yeniden belirleneceğini aktaran Sinar, artan maliyetlerin esnafı zorladığını vurguladı.

"SERVİSÇİ ESNAFI AYAKTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR"

Sinar, açıklamasının devamında şu örnekleri verdi:

“Geçtiğimiz yıldan bu yana triger kayışı, motor yağı, lastik, kasko ve sigorta gibi kalemlerde ciddi artışlar yaşandı. Tamir, bakım ve işçilik ücretleri de dahil olmak üzere birçok gider %40’ı aşan oranlarda zamlandı. Bizim talebimiz bu tabloya göre oldukça makul.”

Servis kapasitesine de değinen Sinar, araçların genellikle 16+1 kişilik olduğunu, taşıma kapasitesinin ise maksimum 15 öğrenciyle sınırlı kaldığını belirtti. Fiyatların kabul edilmesi durumunda bazı mesafelerde ücretlerin 4.000 TL’ye kadar çıkabileceğini ifade eden Sinar, bu rakamın toplamda aylık 60 bin TL gelir anlamına geldiğini söyledi.