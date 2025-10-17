Okul pansiyonu ücretleri belli oldu

Okul pansiyonu ücretleri belli oldu
Yayınlanma:
MEB'e bağlı okullardaki pansiyonların 2026 ücretleri belli oldu. İşte fiyatlar...

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 2026 yılı pansiyon ücretleri netleşti. Yeni yılda ücretler, okul türüne göre farklılık gösterecek şekilde belirlendi.

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI

2026 yılında ilköğretim ve ortaöğretim okullarında pansiyon ücreti 50 bin lira olarak uygulanacak. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul, yatılı ortaokullar ve imam hatip okulları yer alıyor.

ÖZEL EĞİTİM OKULLARI

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında pansiyon ücreti 65 bin lira olarak belirlendi.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARI

Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki okullarda 2026 yılı pansiyon ücreti 55 bin lira olacak.

ÖZET TABLO

Okul Türü 2026 Pansiyon Ücreti (TL)
İlköğretim Kurumları (İlkokul, Ortaokul, Yatılı Ortaokullar, İmam Hatip Okulları) 50.000 TL
Özel Eğitim Okulları 65.000 TL
Ortaöğretim Okulları (Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, İmam Hatip Liseleri) 50.000 TL
Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları (3308 Sayılı Kanun Kapsamı) 55.000 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Ekonomi
Dev ilaç şirketlerine 'çalışan' cezası!
Dev ilaç şirketlerine 'çalışan' cezası!
Ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu: Emlak vergisi, prim desteği, doğum borçlanması...
Ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu: Emlak vergisi, prim desteği, doğum borçlanması...