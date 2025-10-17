Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 2026 yılı pansiyon ücretleri netleşti. Yeni yılda ücretler, okul türüne göre farklılık gösterecek şekilde belirlendi.

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI

2026 yılında ilköğretim ve ortaöğretim okullarında pansiyon ücreti 50 bin lira olarak uygulanacak. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul, yatılı ortaokullar ve imam hatip okulları yer alıyor.

ÖZEL EĞİTİM OKULLARI

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında pansiyon ücreti 65 bin lira olarak belirlendi.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARI

Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki okullarda 2026 yılı pansiyon ücreti 55 bin lira olacak.

ÖZET TABLO

Okul Türü 2026 Pansiyon Ücreti (TL)

İlköğretim Kurumları (İlkokul, Ortaokul, Yatılı Ortaokullar, İmam Hatip Okulları) 50.000 TL

Özel Eğitim Okulları 65.000 TL

Ortaöğretim Okulları (Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, İmam Hatip Liseleri) 50.000 TL

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları (3308 Sayılı Kanun Kapsamı) 55.000 TL