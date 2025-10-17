Müsilaj ödemesi yapılacak

Yayınlanma:
Marmara Denizini tehdit eden müsilaj son yıllarda büyük sorun yaratırken, Tarım ve Orman Bakanlığı müsilajla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, müsilaj oluşumu görülen illerde faaliyet gösteren küçük ölçekli balıkçılara ek destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

“Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, Marmara Denizi’ne kıyısı olan ve müsilajdan etkilenen illerdeki balıkçılar, 2025 yılı küçük ölçekli balıkçılık destek tutarı kadar ilave ödeme alacak.

YEDİ İL KAPSAMDA

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova’da geçerli su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip, 12 metreden küçük (12 metre hariç) balıkçı gemileri bu ödemeden yararlanabilecek. Ek destek, yalnızca bu yıl için geçerli olacak.

DESTEK MİKTARI VE TAKVİMİ

Önceki tebliğe göre birim destekleme tutarları en düşük 5 bin lira, en yüksek 12 bin lira olarak belirlenmişti. İlave ödemenin başlangıç ve bitiş tarihleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

