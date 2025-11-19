Mercedes’ten devrim gibi konsept: Güneş’le şarj olan otomobil sahneye çıktı

Devrim mi? Mercedes, elektrik üreten özel bir güneş boyasıyla donatılmış bir konsept sundu. Mercedes-Benz, geleceğin aracının benzersiz konseptini tanıttı: Güneşten enerji üretebilen bir renk .

Vision Iconic adı verilen elektrikli modelde, araç gövdesine çok ince bir tabaka halinde uygulanabilen yenilikçi güneş modülleri kullanılıyor .

Mercedes-Benz’in araştırdığı bu deneysel teknoloji, yalnızca 5 mikrometre kalınlığında ultra ince güneş panellerinden oluşuyor. İnsan saçından onlarca kat daha ince olan bu modüller, metrekare başına yalnızca 50 gram ağırlığında. Bu özel yapılar, araç yüzeyine macun benzeri bir şekilde uygulanıyor ve yaklaşık %20 enerji verimliliği sunuyor. Araç yüzeyinde 11 metrekarelik bir alana uygulanması durumunda, bu boyanın orta boy bir SUV için yılda 12.000 kilometrelik enerji üretebileceği belirtiliyor. Üretilen enerji, aracın yüksek voltajlı bataryasını şarj edebilirken, sistem aracın kapalı olduğu zamanlarda bile enerji üretimine devam ediyor. Bu, menzili artırmak ve şarj sıklığını düşürmek adına büyük bir avantaj sunuyor.

Yaklaşık 11 m²'lik (orta büyüklükte bir SUV'un büyüklüğüne yakın) bir alana sahip olan modüller, ideal koşullar altında yılda 12 bin kilometreye kadar sürüş için enerji üretebiliyor.

Ayrıca değerli metal veya silikon içermezler ve tamamen geri dönüştürülebilirler .

Paneller, araç kapalıyken bile şarj edebiliyor ve tasarımında 1930'lu yılların modellerinden esinlenilmiş .

