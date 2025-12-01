Mehmet Şimşek emekliye zam mesajını verdi: Oran açıkladı

Günden güne eriyen maaşı ile geçim mücadelesini sürdüren emekliler yıllık enflasyon verisini beklemeye koyuldu. Açıklanacak rakamla alacağı enflasyon farkı netleşecek emekliler için soru işaretlerini azaltan açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Yıllık enflasyon tahminini belirleyen Mehmet Şimşek'in aklındaki rakam olursa emeklinin alacağı fark da belli oldu.

ORAN AÇIKLADI

Bakan Mehmet Şimşek, kamu harcamalarında büyük tasarruf yaptıklarını ifade eden Şimşek, "Bütçede arzuladığımız yere geldik" dedi.

Şimşek, "Eskiden tasarruf genelgesi kapsamındaki harcamaların bütçeye oranı yüzde 4,6 idi. Biz şimdi bunu yüzde 3 civarına indirdik. Yani bütçeye oranla neredeyse yüzde 30 civarında bu tür cari harcamalarda azaltma yaptık. Onun için bütçede arzuladığımız yere geldik" ifadelerini kullandı.

Fiyat istikrarını öncelik olarak belirlediklerini söyleyen Şimşek, enflasyon hedeflerini de açıkladı. Bakan, "Enflasyon bu yıl sonunda yüzde 31 civarına inecek. Gelecek sene de enflasyonu çok büyük ihtimalle yüzde 20 ve 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz. Bir sonraki sene de tek haneye" dedi.

MEHMET ŞİMŞEK EMEKLİYE ZAM MESAJINI VERDİ

Mehmet Şimşek’in yıl sonu enflasyonunu %31 olarak açıklamasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranlarına dair güçlü bir ipucu verdi.

Bu tahmine göre SSK–Bağkur emeklileri için zam %12,28, memur ve memur emeklileri için ise %18,7 olabilir. En düşük emekli maaşı yaklaşık 18.953 TL’ye yükselebilir.

İki farklı hesaplama yöntemi ile belirlenen zamlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz–aralık dönemindeki 6 aylık enflasyonuna göre, memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeden gelen %11’lik zamma, gerçekleşen enflasyonun bu oranı aşan kısmı kadar fark eklenerek hesaplanıyor.

Temmuz–Ekim döneminde gerçekleşen enflasyon verileri oartaya çıkan tablo ise şu şekilde:

SSK–Bağ-Kur için garantilenen zam: %10,25

Memurlar için garantilenen zam: %16,55

Kasım ve aralık verileri ise nihai oranları belirleyecek.