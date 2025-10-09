Meclis komisyonu Sayıştay'ın yeni 5 üyesini seçecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Komisyon toplantısında, Sayıştay’da boş bulunan 5 üyelik için yapılacak seçimlerde yarışacak 10 aday belirlendi.

Komisyonda aday olarak belirlenen isimler şöyle:

İsmail Cengiz Erek, Mehmet Avcı, Necati Küçükaydın, Eşref Edip Çiçekli, Ertan Erüz, Muammer Çolak, Yusuf Gezbeli, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran.

Adaylar, 8’i Sayıştay meslek mensupları kontenjanından, 12’si Hazine ve Maliye Bakanlığı mensupları kontenjanından olmak üzere toplam 20 başvuru arasından seçildi.

Sayıştay Genel Kurulu tarafından belirlenen isimler, komisyonun oylamasının ardından TBMM Genel Kurulu’na gönderildi. Genel Kurul, bu 10 aday arasından 5'ini Sayıştay üyesi olarak seçecek.