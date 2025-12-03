Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda sert fiyat artışı kapıda

RAM ve diğer bileşenlerin fiyatlarındaki artış eğilimine paralel olarak önceden monte edilmiş bilgisayarlar da daha pahalı hale gelecek. Sektör kaynaklarına göre, bilgisayar üreticileri 2026 başından itibaren fiyatları en az %20 artırmayı planlıyor.

Bilgisayar üreticileri, RAM fiyatlarındaki artış nedeniyle keskin bir fiyat artışına hazırlanıyor. DRAM modül fiyatları iki ila beş kat artmış olsa da, bunun hazır masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar üzerinde önemli bir etkisi olmadı. Ancak bu durum yakında değişecek.

ZDNet'in Kore edisyonunda, PC üreticilerinin bellek, SSD, pil ve bazı işlemci fiyatlarındaki önemli artışlar nedeniyle zarar ettiği bildirildi.

Bunun sonucunda gelecek yıl piyasaya sürülecek bilgisayarların fiyatlarının başlangıçta planlanan fiyattan en az yüzde 20 artması ve mevcut modellerin mümkün olan en kısa sürede satıştan kaldırılması bekleniyor.

Bu, şu anda 1.000 dolara satılan bir dizüstü bilgisayarın gelecek yıl en az 1.200 dolara mal olacağı anlamına geliyor; bu da önemli bir artış. Bazı durumlarda, fiyat artışı önemli ölçüde daha fazla olabilir.

AMD'nin bugün tüm Ryzen işlemci nesillerinin fiyatlarında artışa gidebileceği, Radeon ekran kartlarının ise yıl sonuna doğru 20-40 dolar arasında fiyat artışına gidebileceği yönünde haberler ortaya çıktı.

AMD'nin bu hamlesi, eğer doğrulanırsa masaüstü ve dizüstü bilgisayarların fiyatlarının artması yönünde ek bir baskı oluşturacak.

Microsoft'un Windows 10 desteğini sonlandırdığı ve dünyada bu işletim sistemine sahip 1 milyar bilgisayar olduğu da göz önüne alındığında, artan PC fiyatları nedeniyle bilgisayar filosunun Windows 11'e güncellenmesi ihtiyacı nedeniyle PC pazarında hacim ve değer açısından büyüme beklenebilir.