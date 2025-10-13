Macrohard: Elon Musk'ın görkemli projesinin adı uzaydan bile görülebilecek

Musk, sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamada, "Amacımız, doğrudan fiziksel bir ürün üretmek dışında her şeyi yapabilen bir şirket yaratmak" ifadelerini kullandı.

"Ancak bunu dolaylı yoldan da başarabilir, tıpkı Apple'ın cihazlarının üretimini dışarıdan yaptırması gibi" diye ekliyor.

Bu aslında Musk'ın, uzaydan bile görülebilecek devasa bir logoya sahip binanın çatısını gösteren bir fotoğrafa yaptığı yorum. Bina, Colossus II süper bilgisayarına ev sahipliği yapıyor.

Musk, daha önce yaptığı bir paylaşımda, "Memphis'te Colossus II süper bilgisayarının bulunduğu binanın çatısına kelimenin tam anlamıyla Macrohard kelimesini yazıyoruz ve yazıt uzaydan görülebilecek kadar büyük olacak" demişti.

Milyarder, xAI şirketinin yanı sıra, bu alanda "sadece yapay zeka yazılımlarının geliştirilmesine adanmış" Macrohard adında bir şirket daha kurmaya karar verdi.