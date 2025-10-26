LPG, benzin ve motorin ne kadar oldu?

Yayınlanma:
Döviz kuru, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve vergilere yapılan zamların etkisiyle akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. 26 Ekim 2025 Pazar günü itibarıyla Türkiye genelinde benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları merak ediliyor. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları, küresel petrol piyasasındaki değişimler ve vergi düzenlemeleri gibi etkenlerle sürekli değişiyor.

Bu nedenle benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

ZAM GELMİŞTİ

Akaryakıt fiyatlarında bu kez indirimin yerini zam haberi aldı. Haftanın başında gelen 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü.

Dün motorinin litre fiyatına 3,04 TL zam geldi.

Akaryakıta dev zam geldi!Akaryakıta dev zam geldi!

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 26 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 26 Ekim 2025 Pazar gününe ait akaryakıt tabelası:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 52.34 TL

Motorin: 55.44 TL

LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 52.18 TL

Motorin: 55.31 TL

LPG: 27.08 TL

ANKARA

Benzin: 53.17 TL

Motorin: 56.46 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR

Benzin: 53.52 TL

Motorin: 56.77 TL

LPG: 27.53 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

