LPG, benzin ve motorin ne kadar oldu?

Döviz kuru, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve vergilere yapılan zamların etkisiyle akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. 26 Ekim 2025 Pazar günü itibarıyla Türkiye genelinde benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları merak ediliyor. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...