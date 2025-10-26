LPG, benzin ve motorin ne kadar oldu?
Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları, küresel petrol piyasasındaki değişimler ve vergi düzenlemeleri gibi etkenlerle sürekli değişiyor.
Bu nedenle benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.
ZAM GELMİŞTİ
Akaryakıt fiyatlarında bu kez indirimin yerini zam haberi aldı. Haftanın başında gelen 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü.
Dün motorinin litre fiyatına 3,04 TL zam geldi.
İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Peki, 26 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 26 Ekim 2025 Pazar gününe ait akaryakıt tabelası:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 52.34 TL
Motorin: 55.44 TL
LPG: 27.71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 52.18 TL
Motorin: 55.31 TL
LPG: 27.08 TL
ANKARA
Benzin: 53.17 TL
Motorin: 56.46 TL
LPG: 27.60 TL
İZMİR
Benzin: 53.52 TL
Motorin: 56.77 TL
LPG: 27.53 TL