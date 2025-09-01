Küçük ortak emekliler için hesapladı: Mehmet Şimşek'in enflasyon planını bozacak sözler

Küçük ortak emekliler için hesapladı: Mehmet Şimşek'in enflasyon planını bozacak sözler
Yayınlanma:
İktidarın küçük ortağı BBP lideri Mustafa Destici, ekonominin durumuna ilişkin değerlendireme yaparken emekliler için çakılma yaşanan alım gücünü hesapladı. 'Maaşlara zam yaptıkça enflasyonun yükseldiği' yönünde görüş bildiren Mehmet Şimşek'in enflasyon planını bozacak sözler sefalet zammının Cumhur'da da görünür halde olduğunu ortaya koydu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kartal ilçe kongresinde yaptığı konuşmada ekonominin geldiği durumu değerlendirdi.

Milyonlarca emekliyi açlık sınırının altında maaşlarla yaşama mücadelesine sokan zamların yarattığı hak kaybını ve hayat pahalılığını kalem kalem hesaplayan Destici, ekonomi yönetiminin 'işçiye, memura, asgari ücretliye ve emekliye yapılan zamların enflasyonu yükselttiği' yönündeki görüşünü boşa çıkardı.

kucuk-ortak-emekliler-icin-hesapladi-mehmet-simsekin-enflasyon-planini-bozacak-sozler-2.jpg

KÜÇÜK ORTAK EMEKLİLER İÇİN HESAPLADI

Musta Destici, önce hayat pahalılığını ve emeklinin hak kaybını hesapladı sonra düzeltme için iktidara çağrıda bulundu. Destici'nin iktidarı rahatsız edecek sözleri şu şekilde:

“Bir iki cümle de ekonomiyle ilgili dile getirmek istiyorum. Hayat pahalılığından herkes şikayetçi. Devletin en tepesinden en aşağıya kadar, herkes şikayetçi. Ama ne hikmetse pahalılık devam ediyor. Hem de sebepsiz pahalılık devam ediyor. Patates üreticisiyle konuşuyoruz, patates 5 lira tarlada, pazarda 25 lira. Soğan yine öyle, süt, gıda ürünleri limon; Çiftçinin kazanmadığını, o emeği olmayan pazarcı, marketçi nasıl kazanıyor? Çiftçi kazanamıyorum diye ekmekten vazgeçiyor. Çiftçi kilo başı bir iki lira zor kazanıyor ya da kazanmıyor; marketçi, pazarcı 30 lira kazanıyor."

kucuk-ortak-emekliler-icin-hesapladi-mehmet-simsekin-enflasyon-planini-bozacak-sozler-3.jpg

MEHMET ŞİMŞEK'İN ENFLASYON PLANINI BOZACAK SÖZLER

"Emeklinin mağduriyeti bir an önce giderilmelidir. 2023 Temmuz'undan beri uğradıkları mağduriyetten dolayı en az 10 bin TL hak kaybı vardır. Bu bir an önce ortadan kaldırılmalıdır. Ocak beklenmeden ekim ayında bu değişiklik yapılmalıdır.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

