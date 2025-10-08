Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son tarih 10 Ekim

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son tarih 10 Ekim
Yayınlanma:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bireysel kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvurular, 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.

Bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresinin bitimine 2 gün kaldı.

BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.

kkk.jpg

Bireysel kredi kartı borcunda rekor!Bireysel kredi kartı borcunda rekor!

Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.

Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.

Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyorHerkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor

SON GÜN 10 EKİM

Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.

Yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.

Kaynak:AA

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Ekonomi
Bakanlık fırsatçıların gözünün yaşına bakmadı: 150 bin lira para cezası verildi
Bakanlık fırsatçıların gözünün yaşına bakmadı: 150 bin lira para cezası verildi
İSİG Meclisi: Eylül ayında 206 kişi iş cinayetinde öldü
İSİG Meclisi: Eylül ayında 206 kişi iş cinayetinde öldü
Yüzlerce işçi grev kararı aldı: Direniş tarihi açıklandı
Yüzlerce işçi grev kararı aldı: Direniş tarihi açıklandı