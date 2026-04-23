Koskoca fabrika yok artık! Murat Ülker sattı bir tarih kapandı

Adapazarı Şeker Fabrikası'nın Bor Şeker'e devredilmesiyle birlikte 73 yıllık üretim serüveni resmen sona erdi. Yıldız Holding'in şeker üretiminden tamamen çekilme kararı sonrası fabrikanın kapısına kilit vurulurken, Sakarya'da yetişen pancarların işlenmek üzere Niğde'ye taşınacağı açıklandı.

MURAT ÜLKER SATTI BİR TARİH KAPANDI

Türkiye’nin en büyük şirket topluluklarından Yıldız Holding ile Bor Şeker arasında Mart ayında imzalanan devir protokolü süreci tamamlandı.

Sözcü'nün haberine göre, 1953 yılından bu yana faaliyet gösteren Adapazarı Şeker Fabrikası’nda üretim bu hafta itibarıyla tamamen durdurulurken, dev tesisin şeker üretim sektöründeki yarım asırlık mirası tarihe karıştı.

Yıldız Holding, şeker üretim sektöründen tamamen çıkma stratejisi doğrultusunda, Adapazarı Şeker Fabrikası'nı Bor Şeker'e devretmek üzere yürüttüğü ileri düzey görüşmeleri nihayete erdirdi.

Türkiye'nin en büyük şeker tüketicileri arasında yer alan holdingin bu kararı, Sakarya'daki tesisin üretim faaliyetlerinin sona ermesine neden oldu. Fabrikada çarkların durmasıyla birlikte, bölge ekonomisinin en önemli sembollerinden biri olan 73 yıllık sanayi geçmişi kapanmış oldu.

KOSKOCA FABRİKA YOK ARTIK!

Fabrikanın kapanışına dair detayları paylaşan Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi (APEK) Başkanı Sebahattin Karasakal, fabrikanın yeni sahibi olan Bor Şeker’in çalışma planını açıkladı.

150 dekarlık alanda 1500 ton hasat bekleniyor

Karasakal, Sakarya ve çevresinde yetiştirilen pancarların artık Adapazarı’nda işlenmeyeceğini, bunun yerine Bor Şeker tarafından Niğde’deki tesislere nakledileceğini belirtti.

1953 yılında kurulan tarihi fabrikanın devre dışı kalması, şeker üretiminin merkezini Sakarya’dan Niğde’ye kaydırmış oldu.