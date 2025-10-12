"Kira gelirlerinde yüzde 20 stopaj kesintisi" haberi sonrası açıklama

Yayınlanma:
Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek mevcut uygulamada böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığını açıkladı.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

Kaynak:AA

