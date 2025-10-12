Ev sahiplerini yıkan haber: Nur topu gibi yeni vergi geliyor

Ev sahiplerini yıkan haber: Nur topu gibi yeni vergi geliyor
Evini kiraya verecek vatandaşları ilgilendiren yeni düzenleme kapsamında, evini kiraya veren ev sahiplerine yüzde 20 stopaj zorunluluğu geliyor. Halihazırda yalnızca işyerleri için uygulanan stopaj, artık konut kiraları için de geçerli olacak.

Vergi kanununda yapılması planlanan yeni düzenleme, ev sahiplerini de kapsıyor. Halihazırda yalnızca işyerleri için uygulanan stopaj vergisinin, konut kiralarında da geçerli olması bekleniyor.

Meclis’e sunulacak yasa teklifiyle birlikte, ev sahipleri kiralarını yalnızca banka veya PTT aracılığıyla tahsil edebilecek.

Stopaj vergisinin ev sahipleri için de gelmesi durumunda elde edecekleri yıllık kira gelirinin 47 bin lirayı aşan kısmı için yüzde 20 oranında vergi ödemek zorunda kalacak.

EMEKLİLER MUAF TUTULACAK

Emekliler için ise mevcut muafiyet devam edecek. Buna göre, tek geliri sosyal güvenlik maaşı olan emekliler, kiraya verdikleri tek konutlarından elde ettikleri gelir 47 bin lirayı aşmadığı sürece stopajdan muaf tutulacak.

Ancak kiranın banka ya da PTT dışında elden alınması durumunda, eksik kalan vergilerle birlikte ceza ve faiz de ev sahibinden tahsil edilecek.

GELECEK AY MECLİS'TE

Gelecek hafta 11. Yargı Paketi'ni görüşecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ise ev sahiplerine ilişkin stopaj düzenlemesinin gelecek ay sunulması planlanıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

