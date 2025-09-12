Karadeniz'de bu yıl palamut yok ama telaşa gerek yok istavrit var! Cebinize uygun hamsiyi bekleyin

1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar geçen sürede istavrit, mezgit ve hamsi ile limanlara dönüyor.

Tezgahlarda kilogramı 100 ila 150 liradan satışa sunulan istavrite vatandaşlar ilgi gösteriyor. Balıkçılar, geçen yıla göre palamut avında ise istediği verimi alamıyor.

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Tarık Arslantürk, av sezonuna güzel bir başlangıç yaptıklarını, palamudun az, istavritin ise bol avlandığını söyledi.

Son birkaç gündür hamsi avının da yapıldığını ifade eden Arslantürk, "Bu sezon hamsiden yana da yüzümüz gülecek. Şimdiden bunun emarelerini görmeye başladık. Deniz suyunun soğumasıyla istavritin yanı sıra bol miktarda hamsinin avlanmasını bekliyoruz." dedi.

Arslantürk, vatandaşların balıklara ilgisinin olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımız av yasağının olduğu dönemde taze balık tüketmeyi özlemişler. Özellikle istavrite olan ilgi oldukça memnuniyet verici. Bunun yanı sıra vatandaş mezgit ve hamsiye rağbet gösteriyor." diye konuştu.

İstavritin 100 ila 150 liradan, hamsi ve barbunun 250, mezgitin kilogramının ise 300 liradan satıldığını kaydeden Arslantürk, balık çeşitlerinin biraz daha bollaşmaya başlamasıyla vatandaşların daha uygun fiyattan balık tüketebileceğini anlattı.

Balıkçı Emrah Kılıç ise palamuttan yana avın az olduğuna değinerek, "Palamut çıkmamasına rağmen tezgahlar birçok balık çeşidi ile şenlendi. Vatandaşlarımız birçok balık çeşidine rahatlıkla ulaşabiliyor." dedi.

- GİRESUNLU BALIKÇILAR DENİZ SUYUNUN SOĞUMASINI BEKLİYOR

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan ise sezonun istavrit avıyla başladığını söyledi.

Deniz suyunun soğumasıyla palamut avlamayı beklediklerini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Karadeniz'in tamamında palamut avlanması gibi bir beklentimiz yok. Karadeniz'in doğusunda ya da batısında bu avcılık olacaktır. Ekim ve kasım aylarında havaların serinlemesi, suların soğumasıyla biraz daha denizlerimizde kıpırdanma olacaktır."

Arslan, hamsi avında durumunun ekim ve kasım ayında belli olacağını belirtti.

- TRABZONLU BALIKÇILAR HAMSİ AVININ BOL OLACAĞINA İNANIYOR

Karadeniz'in bereketli sularına ağlarını atan Trabzonlu balıkçılar, limanlara ağırlıklı istavrit ve mezgitle dönüyor.

Geçen yılın aynı döneminde yaşanan palamut bolluğunu bu sezon bulamayan balıkçılar, istavritin kilogramını 100 ila 150 liradan satışa sunuyor.

Deniz ürünleri ticareti yapan Recep Denizer de çeşit çok olsa da bolluk açısından balıkçıların yeni sezona umdukları gibi başlayamadıklarını söyledi.

Geçen yıl avlanmanın ilk dönemlerinde palamut bolluğu yaşandığını anımsatan Denizer, "Geçen yıl eylülün birinci gününden onuncu gününe kadar inanılmaz bir palamut bolluğu vardı. Bütün balıkçı camiası memnundu. Bu yıl yüzde 1 dahi palamut yok." dedi.

Bu sezonun hamsiden yana bol geçmesini beklediklerini vurgulayan Denizer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Deniz suyu sıcak. Onuncu aya kadar deniz suyunun biraz soğuması halinde bol miktarda hamsi avlansın. En azından hamsiyle beraber bu yılki sıkıntılı geçecek olan bir ayı o şekilde atlatalım diye düşüncemiz var. Allahtan hayırlısı diyoruz inşallah."

Ekim ayından itibaren deniz suyunun soğuması halinde hamsi avının yoğun olabileceğini dile getiren Denizer, "İnşallah üçüncü ve dördüncü aylara kadar devam eder, vatandaşımız hamsi yer." dedi.

Ortahisar ilçesinde balıkçılık yapan Mehmet Örseloğlu ise "Yaklaşık 30 senedir bu işi yapıyorum 30 senede ilk defa geçen sene böyle bir bolluk gördük. İnşallah devam eder bu bolluk. Bu sene biraz zor olacak. Özellikle istavrit biraz büyük olması lazım hava sıcakları nedeniyle balık büyümüyor, balık biraz küçük. İster istemez vatandaşımız da istavritte iri balık talep ediyor." şeklinde konuştu

- RİZELİ BALIKÇILAR "HAMSİ ŞENLİĞİ" BEKLİYOR

Rize Artvin Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Barış Zaman da geçen sene 1 Eylül'de palamut tutulmaya başlandığını hatırlattı.

Bu sene böyle bir beklentileri olmadığına dikkati çeken Zaman, şöyle devam etti:

"Geçen seneyi baz alırsak balıkçılarımız oldukça iyi bir performans gösterdi. Palamut bayağı oldu halkımız da yedi. Balıkçılarımız da para kazandı. Bu sene o sene değil. Bu seneyi değerlendirirsek beklentimizin üzerinde bir şey çıkmadı. Biraz daha istavrit ağırlıklı, palamut biraz şans eseri. Birkaç balıkçı arkadaşımıza torik denk geldi. Onun haricinde istavrit ve hamsi var."

Bu yıl için denizdeki belirtilerden adeta "hamsi şenliği" beklediklerini vurgulayan Zaman, "Geçen sene palamut nedeniyle halkımız hamsiye özlem duydu. Fiyatı da biraz yüksekti. Bu sene hamsi vatandaşımızın yüzünü güldürecek, tabii balıkçılarımızın da." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Nazım Öksüz ise bu sene istavritin ağırlıklı olduğunu belirterek, "İlk günlere güne bakarsan sadece palamut yok. Tezgahlarımız hiç boş durmadı." dedi.

Sinan Balyemez de geçen seneye göre balık çeşitliliğinin arttığına işaret ederek, "Çeşitlilik geçen seneye oranla bence biraz daha fazla. Çünkü geçen sene bol miktarda palamut tüketti halkımız. Bu sene istavrit, mezgit, barbun hem fiyat konusunda hem de bolluk konusunda geçen seneye oranla biraz daha fazla ve uygun fiyatlı." değerlendirmesinde bulundu.