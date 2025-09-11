Kilosu 1000 avro: Bolu’da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu 1000 avro: Bolu’da üretilip dünya pazarına sunulacak
Yayınlanma:
TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Bolu’daki Su Ürünleri Üretim Tesisi’nde havyarının kilosu bin avro olan mersin balığının üretildiğini belirtti.

TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, "Yaklaşık olarak 1 gramı 1 avro civarında. Özellikle Elazığ bölgesinde bu işin ticari anlamda faaliyetlerini gösteren, çok donanımlı ve dünya çapında tecrübesi olan bir tesisimiz bu işi üstlendi. Bunu dünya pazarına sunacaklar. Bu konuda biraz iddialıyız” dedi.

havyar-hangi-yemeklerde-kullanilir-nasil-yenir-14651935-1614-amp.webp

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Gölköy mevkisindeki Su Ürünleri Üretim Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Kilosu bin avroya satılan havyarıyla dünyaca ünlü mersin balığı ile sazan balıklarının tesiste üretildiğini belirten Türkyılmaz, "Hem sazan hem de mersin balığı üretimini gerçekleştirmek suretiyle göl ve göletlerimizle gerektiğinde denizlerimizi balıklandırmak için çalışıyoruz. Çünkü kırsalda yaşayan vatandaşlarımız için balık ciddi bir protein kaynağı. Hem protein kaynağı olarak hem de geçim sağlamaları açısından bu kaynakların verimli ve sürdürülebilir şekilde idaresi için çalışıyoruz. Gölköy'deki üretme istasyonumuz gibi genel müdürlüğümüzün devam eden 7 tesisi var. Bu 7 tesis içerisinde farklı türlerde balıkların üretimini gerçekleştiriyoruz. Gölköy’de sazan balığı ağırlıklı olmak üzere son birkaç yıldır mersin balığı üzerinde de çalışmalar yürütüyoruz. Burada üretilen sazan balığı yavruları balıklandırma amacıyla diğer illere gönderiliyor. Bolu’yla birlikte 8 ilin sorumluluğu içerisinde bulunuyor. Buradan bu yıl içerisinde ürettiğimiz balık miktarı 6 milyon adedin üzerinde gerçekleşti” diye konuştu.

'ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPMAYA BAŞLIYORUZ'

denizin-en-pahalisi-havyar-nedir-nasil-yenir-7a5b9fec-a310-49fd-ae7c-1bfc1c04fc05.jpg

Türkyılmaz, açıklamasında ayrıca şunları söyledi:

"Mersin balığı üretimini 2-3 yıldır burada gerçekleştiriyoruz. Yıllık yaklaşık 500 bin adet mersin balığı yavrusu elde edip özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki mersin balığı stoklarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Buranın kapasitesi oldukça uygun ve son dönemde altyapısını daha da geliştirdik. Su kısıtını da göz önünde bulundurarak, fazla su kullanmadan üretim yapabilmek için kapalı devre sistemi de kurduk. Mersin balığından elde edilen havyarların dünya piyasasında oldukça fazla rağbet gördüğünü söyleyebiliriz. Yaklaşık olarak 1 gramı 1 avro civarında. Bu işi en iyi yapan ülkeler arasında İran, Azerbaycan ve Ukrayna bulunuyor. Önümüzdeki dönemde, çok kısa bir süre içerisinde, ülkemizde biz de bu işin öncülüğünü yapmaya başlıyoruz. Özellikle Elazığ bölgesinde bu işin ticari anlamda faaliyetlerini gösteren, çok donanımlı ve dünya çapında tecrübeye sahip bir tesisimiz bu işi üstlendi. Bizim bilgimiz, kontrolümüz ve yönlendirmemiz doğrultusunda çalışıyorlar. Şu anda cinsel olgunluğa erişmiş olan ve siyah havyar elde edilebilecek mersin balıkları belli bir yaş ve boya getirildi. Olgunluğa eriştikten sonra belirli işlemlerden geçirilip dünya pazarına sunulacak. Bu konuda biraz iddialıyız."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Ekonomi
25 milyon çalışan 10 yıl parasını alamayacak: Özgür Erdursun açıkladı
25 milyon çalışan 10 yıl parasını alamayacak: Özgür Erdursun açıkladı
Perakende satışlar temmuzda arttı
Perakende satışlar temmuzda arttı
Türk şirketleri dünyanın en iyileri arasına girdi: 6'sı listede!
Türk şirketleri dünyanın en iyileri arasına girdi: 6'sı listede!