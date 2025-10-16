İZMAR'ın 12. şubesi açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uygun fiyatlı temel tüketim ürünlerini halka ulaştırdığı İZMAR Tanzim Satış Marketleri zinciri büyümeye devam ediyor. Zincirin 12’nci şubesi Torbalı’da düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

“İZMAR HALKIN KENDİ MARKETİDİR”

Açılış töreninde konuşan Başkan Cemil Tugay, İZMAR modelinin tamamen halk için oluşturulduğunu belirterek şunları söyledi:

“İZMAR, İzmir modelidir. Halkın kendi marketidir. Burada hiçbir kâr amacı yok. Belediye bu marketlerden bir kuruş kazanmıyor; tüm gelir, yeni şubeler açmak ve ürün tedariki için kullanılıyor. Ürünleri doğrudan üreticiden alıyor, aracıları ortadan kaldırıyoruz. Böylece hem üretici hem tüketici kazanıyor.”

İZMAR Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda! 9. şube açıldı, 2’si ise yolda

Tugay, İZMAR marketlerinde satılan ürünlerin belediyeye ait tesislerde üretildiğini vurguladı:

“Et ve süt ürünleri belediyemizin tesislerinden geliyor. Hem sağlıklı hem uygun fiyatlı. Ortalama yüzde 25 daha ucuz. Başka markette 1.000 TL’ye alınan ürünü burada 750 TL’ye almak mümkün. Her 1.000 TL’lik alışverişte 250 TL vatandaşın cebinde kalıyor.”

İZMAR MARKALI ÜRÜNLER RAFLARDA

Başkan Tugay, İZMAR marketlerinin kısa sürede büyük ilgi gördüğünü belirtti. Marketlerde sadece gıda değil, temizlik ve kişisel bakım ürünleri de bulunuyor.

İZTARIM A.Ş. tarafından üretilen İZMAR yoğurt, tereyağı ve süt ürünlerinin yanı sıra, Mordoğan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle üretilen natürel sızma zeytinyağı ve Giresun Tirebolu Kooperatifi ortaklığıyla hazırlanan İZMAR Siyah Çay ürünleri de raflarda yerini aldı.

İzmirlilere İZMAR ile uygun alışveriş imkanı

“Büyük marketler üreticiden en düşük fiyata alıp pahalıya satıyor. Biz hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyoruz. Halkın cebini ve sağlığını korumak bizim görevimiz. İzmirlinin memnuniyeti en büyük ödülümüz.”

2025 SONUNA KADAR 20 ŞUBE HEDEFİ

İZMAR’ların kentin dört bir yanına yayılacağını belirten Tugay, kısa süre önce 11’inci şubeyi Aliağa’da, bugün ise 12’nci şubeyi Torbalı’da açtıklarını hatırlattı.

“Yıl sonuna kadar 20 İZMAR açmayı planlıyoruz. ESHOT (Gediz), Buca, Gültepe ve Narlıdere şubeleri yolda. Halkı enflasyona ezdirmemeye, hayat pahalılığına karşı belediye sigortası olmaya kararlıyız.”

Tugay ayrıca Torbalı’daki yatırımlara da değindi. Ayrancılar-Yazıbaşı Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin 450 milyon TL yatırımla üç kattan fazla artırılacağını, günlük arıtma kapasitesinin 25 bin metreküpe çıkarılacağını açıkladı.

“Bu tesis tamamlandığında İzmir’in en büyük üçüncü arıtma tesisi olacak. Torbalı ve Küçük Menderes Havzası’nın temiz geleceğine katkı sağlayacağız.”

DEMİR: “HALKÇI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ”

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, ilçenin hızlı büyümesine rağmen kamu yatırımlarının yetersiz kaldığını belirtti: