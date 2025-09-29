İşçinin cebine 71 bin 500 lira girecek! Tutdere duyurdu

Adıyaman Belediyesi şirketlerinden Yörem Mühendislik A.Ş. çalışanlarının cebine 71 bin 500 TL promosyon girecek. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Hayırlı olsun" diyerek anlaşmayı duyurdu.

CHP'li Adıyaman Belediyesi iştiraklerinden Yörem Mühendislik A.Ş. çalışanlarına 71 bin 500 lira promosyon ödemesi yapılacak.

Türkiye İş Bankası ile yapılan anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Alın teriyle kentimize hizmet eden mesai arkadaşlarımızın yüzünü güldürecek bu anlaşma hayırlı olsun" dedi.

İŞÇİLERİN CEBİNE 71 BİN 500 TL GİRECEK

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye şirketi Yörem Mühendislik A.Ş. ile Türkiye İş Bankası arasında promosyon anlaşması yapıldığını duyurdu.

Bu kapsamda işçilere 3 yıl için 71 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacağını açıklayan Tutdere, dileyen çalışanların faizsiz kredi imkanından faydalanabileceğini bildirdi.

"ANLAŞMA HAYIRLI OLSUN"

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla anlaşmayı duyuran Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere şunları söyledi:

"Belediyemizin şirketi Yörem Mühendislik A.Ş. çalışanlarımız için rekor bir promosyon anlaşmasına imza attık. Türkiye İş Bankası ile yapılan protokol kapsamında emekçi kardeşlerimiz 3 yıl için kişi başı 71 bin 500 TL promosyon alacak, dileyen çalışanlarımız ise faizsiz kredi imkanından faydalanabilecek. Alın teriyle kentimize hizmet eden mesai arkadaşlarımızın yüzünü güldürecek bu anlaşma hayırlı olsun. Sürece katkı sunan sendikamıza, şirket yetkililerimize ve İş Bankası yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

