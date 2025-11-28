İndirimler başladı vatandaş akın etti! İstanbul'da 'Efsane Cuma' yoğunluğu

Alışveriş sektörünün can damarlarından biri haline gelen ve birçok firmanın ürünlerinde yüksek oranlarda fiyat indirimine gittiği 'Efsane Cuma' dönemi, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de eş zamanlı olarak devreye girdi. Tüketicilerin ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamak için beklediği bu dönem, İstanbul'un ticaret kalbinin attığı noktalarda hareketliliğe neden oldu.

ESENYURT VE FATİH'TE YÜZDE 50'YE VARAN FIRSATLAR

Kampanyanın etkisi özellikle İstanbul'un nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Esenyurt ve Fatih ilçelerindeki alışveriş merkezlerinde hissedildi. Çok sayıda mağazanın etiket fiyatlarında yüzde 50'lere varan oranlarda indirime gittiği görüldü. Mağaza işletmecileri, müşteri potansiyelini artırmak ve rekabette öne geçmek amacıyla vitrinlerini 'Efsane Cuma' kampanyasını duyuran bilgilendirici afişlerle donattı.

VATANDAŞ MAĞAZALARA AKIN ETTİ

İndirim haberlerini ve kampanyaları yakından takip eden çok sayıda vatandaş, fırsatları değerlendirmek üzere mağazalara gitti. Vitrinlerdeki indirim oranlarını gören tüketicilerin mağaza içlerinde oluşturduğu kalabalık dikkat çekerken, kampanya düzenleyen işletmelerde gözle görülür bir müşteri yoğunluğu kaydedildi.

EFSANE CUMA NEDİR VE NEDEN YAPILIR?

Kamuoyunda "Efsane Cuma", "Şahane Cuma" veya "Süper Cuma" gibi isimlerle bilinen bu dönem, kökenini Amerika Birleşik Devletleri'nden almaktadır. Orijinal adı "Black Friday" (Kara Cuma) olan bu gün, ABD'de Şükran Günü'nden (Thanksgiving Day) sonraki ilk Cuma gününe denk gelmektedir. 1932 yılından bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen bu günde, mağazalar çok erken saatlerde açılır ve geç saatlere kadar beklenmedik derecede yüksek indirimli satışlar yapar. Türkiye'de ise "Kara" kelimesinin Cuma günü gibi kutsal bir günle yan yana getirilmesinin kültürel ve dini hassasiyetler nedeniyle hoş karşılanmaması üzerine, markalar bu dönemi "Efsane", "Muhteşem" veya "Beklenen" Cuma gibi isimlerle yerelleştirmiştir.

NEDEN BU DÖNEMDE İNDİRİM YAPILIYOR?

Bu dönemde yapılan büyük indirimlerin arkasında hem tüketiciye hem de satıcıya yönelik ekonomik nedenler yatmaktadır. Perakendeciler için bu dönem, yıl sonu hedeflerini tutturmak ve ellerindeki stokları eritmek adına kritik bir fırsattır. Mali yılın son çeyreğinde (Ekim-Aralık), kış sezonu ürünlerinin satışını hızlandırmak ve depoları yeni sezon ürünlerine hazırlamak isteyen firmalar, sürümden kazanmayı hedefler. Tüketiciler ise yaklaşan yeni yıl öncesi ihtiyaçlarını ve hediyelik eşyaları en uygun fiyata almak için bu dönemi bekler. Böylece piyasada büyük bir nakit akışı ve ticaret hacmi oluşur.