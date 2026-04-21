İcradan satılık şirket!

Bakırköy İcra Dairesi tarafından yürütülen yasal süreç kapsamında, Ambalajsan Ambalaj Tekstil Turizm Petrol Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin tüm hisseleri icra yoluyla yeni sahibini arıyor. 1.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan ve tek pay sahipli anonim şirket yapısındaki borçluya ait 1.000 adet hissenin tamamı açık artırmaya dahil edildi.

MUHAMMEN BEDEL 63,8 MİLYON TL OLARAK BELİRLENDİ

Bilirkişi heyetinin yaptığı incelemeler ve hazırlanan değerleme raporuna göre, şirketin toplam piyasa değeri 63.870.693,71 TL olarak kayıtlara geçti.

İcra ihalesi, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) e-Satış portalı üzerinden, tamamen şeffaf bir şekilde elektronik ortamda teklif verme usulüyle gerçekleştirilecek. İlgilenen yatırımcılar, 2025/5541 TLMT. dosya numarası ile şirketin detaylı mali verilerine ve ihale şartlarına ulaşabilecek.

İHALE TAKVİMİ HAZİRAN AYINDA BAŞLIYOR

Şirketin satışı için belirlenen iki aşamalı takvim şu şekilde işleyecek:

BİRİNCİ ARTIRMA: 2 Haziran 2026 saat 10:25’te başlayacak, 9 Haziran 2026 saat 10:25’te sona erecek.

İKİNCİ ARTIRMA: İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda süreç; 30 Haziran 2026 saat 10:25’te başlayıp, 7 Temmuz 2026 saat 10:25’te tamamlanacak.

GENİŞ FAALİYET ALANI DİKKAT ÇEKİYOR

İcradan satışa konu olan Ambalajsan A.Ş., tekstil ürünlerinden enerji yatırımlarına, petrol ticaretinden turizm işletmeciliğine kadar geniş bir ticari yetki alanına sahip.

Şirketin yüzde 100 hissesinin tek bir ihale ile satışa çıkarılması ile satın alacak yatırımcı tüm yönetimsel kontrol ve haklar tek elden devralacak.