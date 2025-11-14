Hürriyet artık Ankara'da basılmayacak!

Hürriyet Gazetesi, Ankara'daki basım faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ‘uzun vadeli iş planları çerçevesinde, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması’ amacıyla 15 Aralık’ta kapatma kararı alındığı belirtildi.

'KAYNAKLARIN DAHA ETKİN KULLANILMASI' GEREKÇESİYLE KAPATILIYOR

Şirketin yaptığı açıklamada, "Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amacıyla 15.12.2025 tarihi itibarıyla, Şirketimizin Ankara’daki basım faaliyetlerinin durdurulmasına ve Osmangazi Mahallesi Özal Bulvarı N120 Sarayköy Pursaklar / Ankara adresinde bulunan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Ankara DPC Şubesi’nin görülen lüzum üzerine kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.