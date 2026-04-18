Hürmüz kararı sonrası altını yükselir mi düşer mi? İslam Memiş rakam verdi

Hafta boyunca yaşanan sert dalgalanmalar, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı sivil gemi trafiğine açmasıyla yerini kısa süreli bir bahar havasına bırakmıştı. Ancak bu iyimserlik çok kısa sürdü. Boğazın yeniden kapatılmasıyla birlikte piyasalar adeta deprem yaşadı. Finans dünyasının yakından takip ettiği isimlerden İslam Memiş, bu "bir açıp bir kapama" stratejisinin arkasında büyük bir manipülasyon olduğunu iddia etti.

"PETROLDE %9'LUK HAREKET BÜYÜK BİR SOYGUNDUR"

Haftaya negatif bir başlangıç yapıldığını hatırlatan Memiş, boğazdaki gelişmelere bağlı olarak altın, gümüş, euro ve borsaların baskı altında kaldığını ifade etti. Petrol fiyatlarının önce 108 dolar seviyesine fırladığını, ardından cuma günü 90 dolara kadar gerilediğini belirten analist, bu durumu şu sözlerle eleştirdi:

"Cuma günü petrol fiyatlarında %9'luk bir geri çekilme yaşandı. 108 dolardan 90 dolara düşüşün ne kadar büyük bir soygun ve manipülasyon olduğunu hep birlikte takip ediyoruz."

ALTIN VE GÜMÜŞTE REKOR KOŞUSU SÜRÜYOR

Küresel risklerin artmasıyla güvenli liman arayan halkın en çok tercih ettiği yatırım araçları olan altın ve gümüşte ise yükseliş ivmesi korundu.

Gümüşün altından daha güçlü bir performans sergilediğini vurgulayan Memiş, altın-gümüş rasyosunun (altın fiyatının gümüş fiyatına oranı) 60 seviyesinin altına sarktığını belirtti. Gümüşün gram fiyatı ise haftayı %5 yükselişle 119 lira seviyesinden kapattı.

EURO VE BORSA İSTANBUL’DA SON DURUM

Borsa İstanbul (BIST - Borsa İstanbul 100) endeksinin 14 bin 535 puanla %2,5 primli olduğunu kaydeden Memiş, Avrupa para birimi hakkında da net konuştu. Euro/Dolar paritesinde 1,16 seviyesinin altını "ucuz", 1,15 seviyesinin altını ise "bedava" olarak tanımlayan analist, bu seviyelerdeki görüşünün değişmediğini söyledi.

ANLAŞMA OLMAZSA RÜZGAR TERSE DÖNEBİLİR

Milyonlarca tüketiciyi ve yatırımcıyı uyaran İslam Memiş, kalıcı bir anlaşma haberi gelmeden piyasaların normalleşmesinin zor olduğunu ifade etti. Memiş, "Kesin bir uzlaşı duyulmadan piyasalardaki bu dalgalanmanın durması mümkün değil. Bu haber akışları rüzgarı her an tersine çevirebilir" dedi.

YIL SONU İÇİN KORKUTAN TAHMİN

Analistin gelecek hedefleri ise ekonomik krizin derinleşeceğine işaret ediyor. Memiş’in öngörüleri şöyle:

Ons Altın: Kalıcı anlaşma halinde 5 bin - 5 bin 200 dolar, yıl sonunda 5 bin 800 - 6 bin dolar.

Gram Altın: Anlaşma gelirse önce 7 bin - 7 bin 500 lira aralığı, yıl sonunda ise 5 haneli rakamlar.

BIST 100: 16 bin puan hedefi.

Gümüş: Ons bazında beklenti 50 dolardan 60 dolara revize edildi.