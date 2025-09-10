Günler sonra ilk: Gram altın şaşırttı

Altın fiyatları zirvedeki seyrini sürdürüyor. Geçen hafta rekor üzerine rekor kıran gram altın yeni haftada da rekor serisini sürdürdü. Altında günler sonra ilk kez bugün rekorsuz başladı.

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah tırmanan gerilim Borsa İstanbul'da da agresif hareketlere neden oldu. BIST 100'deki değer kaybı yaşanırken devre kesici uygulama devreye alındı. Belirsizlik ve kriz ortamlarından güçlenerek çıkan altın da yeniden yükselişe geçti.

Gram altın dün 4 bin 852 liraya çıkarak yeni rekor kırmıştı.

Gram altın 9 Eylül 2025 sabahında 4 bin 837 liradan işlem görüyor.

Salı gününe ait altın fiyatları şu şekilde...

Gram altın

4.837,00

4.837,50

22 Ayar Bilezik

4.459,23

4.494,63

Altın (ONS)

3.643,88

3.644,21

Altın ($/kg)

116.580,00

116.592,00

Cumhuriyet Altını

31.787,00

32.076,00

Yarım Altın

15.941,00

16.110,00

Çeyrek Altın

7.971,00

8.056,00

Reşat Altını

31.819,47

32.108,95

22 Ayar Altın TL/Gr

4.447,74

4.692,45

Gremse Altın

78.912,70

80.711,91

Tam Altın

31.565,08

32.186,03

Külçe Altın ($)

118.450,00

118.500,00